RARA Jugendförderung

Das erprobte Kampfgerät ein Lancia Y mit dem Herz, sprich Motors eines Fiat Punto wurde in gemeinsamer Arbeit perfekt auf das Rennen vorbereitet.



Nach dem Motto Hände weg von Drogen und sonstigen pubertären Flausen stellt man einem jungen Team das Fahrzeug sowie die Betreuung vor Ort zu Verfügung – also quasi als legale Motorsporteinstiegsdroge.



Jugend forscht



Abwechseln um den Kurs kurvten der 18-jährige bekennende Motorsportfan Christoph Guschelbauer, ebenso wie der 21-jährige aus der Kartszene kommende Angelo Schaupp.



Weiteres im Team der 19-jährige Adrian Bilek. Seine ersten Gehversuche im Motorsport sollen in Richtung Rallyeeinstieg fortgeführt werden.



Bei Bilek ist nachweislich Genmaterial des rallyeerfahrenen Herrn Papa eine nicht unwichtige Triebfeder um den richtigen Weg einschlagen zu können.



Das Team der drei jungen Herren wurde bei ihrem ersten Einsatz von einer noch wesentlich jüngeren Dame komplettiert.



Die erst 14-jährige Fiona Bruckmüller, schenkte weder den Konkurrenten noch dem eigenen Auto etwas und war mit vollen Eifer bei der Sache.



Unterstützt wurden die Jugend hinter dem Volant noch von Clubmitglied Dani Chylik.



196 mal lies das Team, die „kleine italienische Rennsemmel“ um den Kurs fliegen.



Beachtlich wenn man bedenkt, dass das Siegerteam letztes Jahr nur 171 Runden zurücklegte.



Zu Buche stand am Ende der 5. Platz in der Klasse bis 90 PS und der 8. Platz gesamtübergreifend in beiden PS Klassen.



Präsident Wolfgang Sommer selbst vor Ort platzte so wie zahlreiche mitgereiste Fans und Clubmitglieder fast vor Stolz über die Leistung der jungen Dame und ihrer Herren.



Jetzt geht es um die Aufarbeitung der gesammelten Erfahrungen, ein wenig Feintuning am Fahrzeug, denn bereits am 9.12.2023 steht der nächste Lauf zum 3 Stunden Cup in Fuglau auf dem Programm.