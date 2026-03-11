RP-TOOLS Junioren ORM

Die „Junioren“ der TEC7-ORM können sich für die Saison 2026 über einen neuen Haupt- und einen bekannten Co-Sponsor freuen – RP-TOOLS und TEC 7. Zwei starke Marken, die - dank der Persönlichkeiten dahinter – auch 2026 mehr als nur Sponsoren sind. Das neue Junioren-Logo 2026 wird bereits online auf www.rallye-sport.at präsentiert. RP-TOOLS startet ab sofort mit CODE „ORM2026“ durch – alle Rallyeteams und Rallyefreunde sparen, bei Angabe des Codes bei allen Online-Bestellungen auf www.RP-TOOLS.com, ab sofort 5 % bei jedem Einkauf (ausgenommen Aktionsartikel) – mit weiteren 5% vom Umsatz aller mit dem Code erhaltenen Bestellungen beteiligt sich das RP-TOOLS Team am Saisonende zudem am Preisgeldtopf der Junioren.



Die RP-TOOLS Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft – startberechtigt sind auch 2026 alle Teilnehmer bis zum 25. Lebensjahr - wird zum vierten Mal in Folge in dem neuen, vom ORM-Promoter ins Leben gerufenen Konzept, ausgetragen. Die Junioren kämpfen dabei im Rahmen der sechs ORM-Läufe – gewertet werden bei den Junioren wie auch in der ORM jeweils die fünf besten Ergebnisse - neben dem Staatsmeistertitel auch um Preisgeld. Dieses wird dabei in der Verteilung 50 Prozent für den Sieger, 30 Prozent für den Zweitplatzierten und 20 Prozent für den Drittplatzierten vergeben.



Neue „starke Marken“ setzen 2026 auf den Nachwuchs



Noch vor dem Saisonstart gab es zu Jahresende 2025 eine erfreuliche Neuigkeit – die „pinke Premiere“ im Rallyesport. BWT erobert von nun an mit Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger auch die Rallye-Pisten. BWT, Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen, erweitert sein Engagement im Motorsport und setzt nun auch im Rallyesport markante Akzente. In einer neuen strategischen Partnerschaft mit dem amtierenden österreichischen Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger bringt BWT seine ikonische Farbe Pink auf die anspruchsvollsten Sonderprüfungen der Saison 2026. Die Kooperation zielt dabei auf eine starke Präsenz in der TEC7-ORM sowie der Junior-Rallye-Europameisterschaft (Junior ERC) ab. Neulinger startet für das renommierte Team Baumschlager Rallye & Racing (BRR) in einem brandneuen, im BWT-Design gestalteten Lancia Ypsilon Rally4 HF. Das Fahrzeug vereint modernste Technik mit der „Pink Driving“-Philosophie von BWT, die für Nachhaltigkeit und höchste Performance steht. Das Potenzial dieser Partnerschaft zeigte sich bereits bei dem ersten Einsatz 2026 - bei der 39. Jännerrallye im Januar sicherte sich Neulinger den Premierensieg in der ORM3 (2WD-Staatsmeisterschaft) und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft. Für den Sportler Marcel Neulinger und die gesamte Rallyeszene ist das Engagement eine Bestätigung für die anhaltend positive Entwicklung im österreichischen Rallyesport.



Als Titelsponsor der nunmehr RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026 genannten Nachwuchsserie im Rallyesport unterstreicht die Marke RP-TOOLS ihre Rolle als wichtiger Förderer des heimischen Motorsport-Nachwuchses. Das Unternehmen bringt damit seine Kernwerte – Präzision, technische Exzellenz und Verlässlichkeit – direkt auf die anspruchsvollsten Sonderprüfungen des Landes. Als führender Experte für Werkstattausrüstung weiß RP-TOOLS, dass Spitzenleistungen im Cockpit auf erstklassiger Technik im Servicepark basieren. Durch das Titelsponsoring schafft die Marke die entscheidende Plattform für die Rallye-Stars von morgen, um sich unter professionellen Bedingungen auf höchstem Niveau zu messen. Die Partnerschaft verbindet die Leidenschaft für innovative Fahrzeugtechnik mit der Dynamik des Junioren-Sports und festigt die Position von RP-TOOLS als unverzichtbarer Partner für Profis und Talente gleichermaßen.



In der professionellen Fahrzeugtechnik steht die Marke RP-TOOLS für Innovation, Zuverlässigkeit und erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 2006 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz im österreichischen Paternion hat sich als einer der führenden Anbieter für Werkstattausrüstung in Europa etabliert. Die Marke zeichnet sich durch folgende Kernmerkmale aus:

Umfassendes Portfolio: Von hydraulischen Hebebühnen und modernster Reifen- Wucht und Montagetechnik bis hin zu Werkstattheizungen, Klimaservice- und Druckluftgeräten bietet RP-TOOLS Komplettlösungen für Kfz-Werkstätten und Industrie.

Qualität & Innovation: Unter der Leitung österreichischer und deutscher italienischer Ingenieure werden Produkte nach höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um den dynamischen Anforderungen moderner Werkstattbetriebe gerecht zu werden.

Kundenzentrierter Service: Als zertifizierter Leitbetrieb legt das Unternehmen Wert auf eine langfristige Partnerschaft, unterstützt durch ein weitreichendes Vertriebsnetz und kompetente Beratung.



Motorsport-DNA: Durch gezieltes Sponsoring und die Ausstattung von Rennsportteams beweist die Marke ihre Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen und unterstreicht ihren Anspruch auf kompromisslose Technik.



RP-TOOLS ist damit der verlässliche Partner für alle, die bei ihrer täglichen Arbeit auf professionelles Equipment und bezahlbare Qualität setzen. und technologischen Vorsprung setzen. Alle (neuen oder bestehenden) Kunden von RP-TOOLS - www.RP-TOOLS.com - bekommen bei Eingabe des Coupons „ORM2026“ im Onlineshop ab sofort 5 Prozent Rabatt bei jeder Online-Bestellung. Das Team von RP-TOOLS wertet die Bestellungen über das Jahr hindurch aus, und beteiligt sich am Saisonende in Folge zusätzlich am Preisgeld für die Junioren mit weiteren 5% aus dem mit dem Code generierten Umsatz. Gernot Tengg von RP-TOOLS dazu: „Die Förderung junger Talente ist für uns eine Investition in die Zukunft des Motorsports. Die Juniorenserie bietet jungen Fahrern eine echte Plattform, um ihr Können zu zeigen. Wir freuen uns nun auch neben dem Driftsport, mit RP-TOOLS auch einen Beitrag im Rallyesport leisten zu können und gleichzeitig die Teams im Hintergrund – die Mechaniker und Servicecrews – mit professioneller Werkstatttechnik zu unterstützen.“



2026 ebenso neu als „Junioren-Supporter“ mit dabei ist das Unternehmen LICO. Die „LICO-Isolierbau GmbH“ aus Wolfsberg engagiert sich seit Jahren intensiv als Förderer und Sponsor im Rallyesport. Regionale Verankerung: Neben der Unterstützung von zahlreichen Top-Piloten und Teams liegt der Fokus seit vielen Jahren auf der Stärkung der regionalen Sportinfrastruktur, um Jugendlichen den Einstieg in den professionellen Motorsport zu erleichtern. Die LICO-Isolierbau GmbH mit Sitz in Wolfsberg (Kärnten) ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich des Innenausbaus. Das Unternehmen steht für die Verbindung von handwerklicher Präzision mit unternehmerischer Dynamik und einer starken regionalen Verwurzelung. Alle weiteren Unternehmen und Persönlichkeiten, die aktuell die RP-TOOLS Junioren Rallye-Staatsmeisterschaft unterstützen, findet man online unter www.rallye-oem.at/sites/junioren_orm_2026.html.



Unterstützungsmöglichkeiten für die „RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026“



2026 ist es erneut für alle Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde möglich, die ORM-Junioren als Partner zu unterstützen. Die Partnerpakete starten bei € 1.000.- - diese umfassen, im Unterschied zur ORM-Partnerschaft, ausschließlich eine Online-Präsenz im ORM Junioren-Kanal für 12 Monate. Die Hälfte des Budgets geht dabei direkt in den Junioren-Preisgeldtopf, die andere Hälfte wird für PR-Aktivitäten aufgewendet. Ab € 1.500.- Sponsoring für die „RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ wird online zusätzlich ein Firmenlogo mit Link zum Partnerunternehmen im „Junioren-Kanal“ präsentiert. Unternehmen, Teams, Piloten und Rallyefreunde können sich zudem mit einer „Spende in betraglich beliebiger Höhe“ zur Unterstützung der „RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft“ bekennen. Alle Unterstützer, die auf diesem Weg einen Betrag zwischen € 500.- und € 1.000.- zum Preisgeld beitragen, werden im Junioren-Kanal als „Junioren-Supporter“ namentlich erwähnt, alle aktuell oder ehemals im Rallyesport Aktiven werden dort mit Ihrem EWRC-Profil verlinkt. Weitere Informationen über den RSP und die Spende- und Sponsoringkontakte auf der Infoseite über den ORM-Promoter. Ab dem 2. Lauf im Rebenland können alle Rallyefans zudem „Supporter-Kappen“ und TEC7-ORM Jahrestickets vor Ort beim „TEC7 ORM Info-Point“ kaufen – beides trägt zum Preisgeld-Topf bei.



Ab Freitag findet mit der Rebenland Rallye zudem bereits der 2. ORM-Lauf 2026 statt – in der schönen Südsteiermark werden sich wieder viele Rallyefreunde treffen! Nur drei Wochen später zieht der ORM-Tross dann bereits weiter zum 3. ORM-Lauf ins Lavanttal!