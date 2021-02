RX: Ekström und Christoffersson fusionieren

Der neue Rennstall heißt EKS JC

Mattias Ekström und Joel Christoffersson werden ihre Teams für den Einsatz in der Rallycross-WM fusionieren - Der neue Rennstall heißt EKS JC.

Das Team von Joel Christoffersson hat im Jahr 2020 mit zwei von EKS aufgebauten Audi A1 die Teamwertung in der Rallycross-WM (WRX) gewonnen. Die Fahrzeuge steuerten Robin Larsson und DTM-Legende Mattias Ekström, Besitzer von EKS. Im Jahr 2021 werden Ekström und Christoffersson ihre Kräfte bündeln und als gemeinsames Team in der Meisterschaft antreten.



Der Rennstall wird auf den Namen EKS JC hören und wieder in der WRX an den Start gehen. Teamchef Christoffersson wird aus der Basis im schwedischen Kil heraus die Geschicke des Rennstalls leiten. "Mattias und ich haben die gleiche Vorstellung vom Sport und dieselbe Einstellung", sagt Christoffersson. "Das ist der Grund, warum unsere Unternehmen bisher so erfolgreich waren. Das ist ein solides Fundament, um in Zukunft zusammenzuarbeiten."



Das neue Team hat ein klares Ziel vor Augen: den Team- und Fahrertitel in der WRX gewinnen. Außerdem plant die neue Organisation in anderen Kategorien an den Start zu gehen. Welche das sind, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass Ekström bei der Rallye Finnland einen Skoda Fabia R5 unter dem Banner des neuen Teams steuern wird.



Vergangene Saison ist der Schwede noch für das Team von Christoffersson in der WRX an den Start gegangen. Der ehemalige DTM-Pilot möchte sich im Jahr 2021 aber auf sein Extreme-E-Programm mit Cupra und Abt konzentrieren. Jedoch wird auch die WRX ab der Saison 2022 vollelektrisch werden, weshalb Ekström weiterhin Interesse an der Meisterschaft hat.



Ekström erklärt: "Joel wird sich um die Rennprojekte von EKS und JC Raceteknik kümmern. Wir blicken aber auch auf die Zukunft im elektrischen Rennsport und früher oder später wird ein Rennauto in unserem Workshop stehen, das rein elektrisch angetrieben wird."