Rally Due Castelli: Bericht Kramer

Da die ersten drei Läufe der Europameisterschaft auf Schotter stattfinden werden, ist es für das Kärntner Team besonders wichtig, Erfahrung am losen Untergrund zu sammeln.



Mit einem SP-Schnitt von teils knapp 100 km/h konnten bereits erste Eindrücke gesammelt werden, was in dieser Saison noch auf die Piloten zukommt. Alfred Kramer jun. fühlte sich am Schotter von Beginn an wohl, tastete sich langsam an das Limit mit Schotterreifen & Fahrwerk heran und konnte sich bei jeder Sonderprüfung steigern.



Wertvolle Setup-Erkenntnisse wurden aus den verschiedenen Fahrwerkseinstellungen gewonnen, die in dieser Saison noch sehr wichtig sein werden.



Am Nachmittag des Renntages konnte das Team mit ihren zweiradgetriebenen Peugeot 208 Rally4 sogar schon Top 5 Gesamtzeiten fahren und fand sich somit in der Ergebnisliste inmitten der Allradfahrzeuge wieder.



Mit gestärktem Selbstvertrauen und einem 12. Gesamtrang (2. Platz in der Klasse) kehrte das Team nach diesem erfolgreichen Schotter-Test wieder nach Hause zurück und freut sich bereits auf die nächste Schotter-Rallye, die am 25./26. März in Vhrnika – Slowenien stattfinden wird.