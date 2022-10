Rally Porec: Nachbericht Team Kramer

Nach den ersten zwei Sonderprüfungen am Freitag, die bei strömenden Regen gefahren wurden hatten der St.Veiter Alfred Kramer jun. und seine dänische Co-Pilotin Jeannette Kvick einen Rückstand auf den Erstplatzierten in der Klasse von rund 11 sec. Das Team, wieder mit dem von OPV-Racing betreuten Peugeot 208 Rally4 unterwegs, war mit dem ersten Tag durchaus zufrieden, besonders bei diesen Witterungsverhältnissen in Kombination mit dem extrem rutschigen Asphalt in Porec.



Das Ziel für Samstag war klar: Die fehlenden Sekunden wieder aufholen und die Klassenführung zurück erkämpfen. Dies gelang Alfi und Jeannette auch auf den Sonderprüfungen 3 bis 6, das Team konnte den Rückstand auf Viliam Prodan auf rund 3 Sekunden verringern. Bei der nächsten SP wurden jedoch wieder 9 Sekunden durch die falsche Reifenwahl verloren (Die Peugeot Piloten hatten zwischen den Sonderprüfungen Regenreifen montiert, der Matsch auf der bereits zuvor einmal gefahrenen Sonderprüfung war jedoch schon wieder getrocknet und die Reifen hatten weniger Grip als gedacht.)



Nach dem Mittagsservice standen noch 4 Sonderprüfungen am Programm, also noch etwas Zeit, die fehlenden Sekunden aufzuholen. Leider unterlief dem Team ein schwerwiegender Fehler bei einem Rundkurs – es wurde eine Runde zu viel gefahren. Somit entstand ein Zeitverlust von über zwei Minuten, der unmöglich aufzuholen war.



Am Ende der Rallye war die Enttäuschung natürlich groß, solche Fehler passieren jedoch und Alfi und Jeannette sind in der Meisterschaft Stand heute noch einen Punkt vor dem Zweitplatzierten. „The winner takes it all“ heißt es nun für die letzte Rallye der Meisterschaft Anfang November in Grobnik, was ein spannendes Rennwochenende verspricht.