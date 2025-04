Rally Sumava Klatovy: Bericht

Großartige Leistung von Simon Wagner und Hanna Ostlender bei der Rally Sumava Klatovy, dem Auftakt zur Tschechischen Rallye Staatsmeisterschaft. Mit sechs von elf möglichen Bestzeiten konnte der Hyundai-Pilot die Rallye für sich entscheiden - der Mauthausener und seine deutsche Copilotin mussten jedoch Nerven bewahren: Vor der letzten Prüfung lag Filip Mares (Toyota) nur 2,9 Sekunden zurück, am Ende reichte es mit einer Zehntelsekunde Vorsprung zum Sieg. Wagner konnte tschechische Größen wie Jan Kopecky (Platz drei), Eric Cais (P4), Vaclav Pech jr (P5), Filip Kohn (Platz sieben, mit Baumschlager Rallye Racing am Start) oder den erwähnten Zweitplatzierten Filip Mares hinter sich lassen und führt nun auch die Tschechische Meisterschaft an.



Ein überglücklicher Simon Wagner, bereits auf dem Heimweg, erklärte im Telefonat mit motorline.cc: „Dieses Ergebnis hätte ich mir nicht zu träumen getraut, denn das Niveau war extrem hoch. Es ist bei mir auch ein Bisschen etwas aufgegangen - denn ich bin die letzten Jahre noch nie so schnell autogefahren. Wenn du in der ERC um Platz sieben fährst, bist du weniger am Pushen als im Kampf um den Sieg in der Tschechei, denn hier können eigentlich keine Ausländer gewinnen. Meine Gegner kannten die Prüfungen noch aus dem Vorjahr. Aber ich war richtig motiviert, noch mehr Risiko einzugehen - ich habe mich selbst ertappt dabei, wie ich mich ein paar Mal ganz leicht verbremst habe…“



Mit dem Hyundai i20 N Rally2 konnte Wagner immer mehr zusammenwachsen: „Wir waren als Team unheimlich stark. Wir hatten neue Dämpfer im Auto, eine Weiterentwicklung jener Modelle, die wir in Österreich eingesetzt haben. Aber ich glaube, dass da noch sehr viel mehr kommen kann.“



Nächste Station ist für Simon Wagner und Hanna Ostlender die zur ERC zählende Rallye Ungarn von 8. bis 11. Mai, danach kommt Wagner als Meisterschaftsführender zum nächsten Lauf der CZ-Staatsmeisterschaft, der Rallye Cesky Krumlov (23. & 24. Mai). Simon sagt: „Die Krumlov ist eigentlich meine zweite Heimrallye, sie ist nach der Jännerrallye die zu meiner Heimat am nächsten gelegene Rallye. Dort würde ich mich über jeden einzelnen Fan freuen, der uns dort die Daumen drückt.“