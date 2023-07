Rally Weiz 2023: Die local Heroes

Die Rallye Weiz am kommenden Wochenende überzeugt wieder mit ihrer Anziehungskraft. 87 Teams haben sich beim Motorsport-Highlight rund um die oststeirische Bezirkshauptstadt am 14. und 15. Juli angemeldet und sorgen so für die heuer bisher größte Starterkulisse bei einem Staatsmeisterschaftslauf. Ausschlaggebend für das gute Nennergebnis ist natürlich auch, dass die Rallye Weiz heuer zum vierten Mal zur FIA European Historic Rally Championship kurz gesagt EHRC zählt und dazu wie schon im letzten Jahr wieder den ADAC Opel-e Rally Cup beherbergt. Das internationale Feld ist bravourös. Allein 30 Mannschaften aus 12 Nationen haben sich für den Kampf um Punkte in der Historischen Europameisterschaft eingetragen.

Besonderes Fan-Interesse gilt bei der Rallye Weiz aber natürlich wie immer auch den einheimischen Piloten und Copiloten, die hier ebenfalls in hoher Zahl vertreten sind. Heuer haben sich insgesamt 29 steirische Protagonisten angesagt, die ihren Fans praktisch vor der Haustür eine tolle Show bieten wollen und wohl auch werden.

Hier die 29 steirischen Local Heroes bei der Rallye Weiz 2023:

(Die differenten Startnummern rühren daher, weil die EHCR-Teilnehmer vor dem ORM-Feld ins Rennen gehen)

Klasse RC2 (ORM, ERT):

Startnummer 43: Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Startnummer 45: Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 46: Stefan Fritz / Bianca Marina Stampfl (Skoda Fabia 2000)

Startnummer 47: Enrico Windisch / Kurt Huber (Audi A1 Rally2 Kit)

Klasse RC4 (ORM-2WD):

Startnummer 54: Roland Stengg (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 55: Fabian Zeiringer (Opel Corsa Rally4)

Klasse 6.1, 6.2 und 6.3 (Historische Staatsmeisterschaft, FIA EHCR):

Startnummer 24: Andreas Schögler / Annemarie Drosg (Volvo 142)

Startnummer 25: Gert Göberndorfer / Mario Koller (Opel Ascona 400)

Startnummer 30: Florian Knoll / Fabian Leitner (Mazda BG Turbo 4x4)

Klasse 7.1 (Rallye Cup):

Startnummer 63: Andreas Höfler / Gernot Hutter (Mitsubishi Lancer Evo V)

Klasse 7.2 und 7.3 (Rallye Cup 2000):

Startnummer 72: Lukas Martinelli (Copilot von Lukas Dirnberger, Ford Fiesta ST)

Startnummer 73: Dominic Rieger (Opel Corsa OPC)

Startnummer 74: Chris Andre Mayer / Manuel Brandtner (Honda Civic Type R EP3)

Startnummer 76: Marco Gugimaier / Christian Roschker (Volvo 740 M1)

Startnummer 77: Peter Klamminger / Tobias Klamminger (VW Golf 4 Kit-Car)

Startnummer 79: Johann Stelzl (Opel Corsa OPC)

Startnummer 80: Reinhard Narnhofer / Kathrin Raith (Honda Civic)

Klasse 8 (Open N, Prototypen):

Startnummer 70: Peter Hopf / Stefan Heiland (Mitsubishi Lancer Evo VII)