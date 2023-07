Rally Weiz 2023: Opening Party

Die Rallye Weiz feiert heuer ihren 14-jährigen Bestand. Genau so lang darf sie sich auch schon als Vorzeigemodell in der österreichischen Staatsmeisterschaft sehen. In der jährlichen Entscheidungsfindung für den Titel beliebteste heimische Rallye ist das jugendlich-dynamische Motorsport-Highlight in der Oststeiermark bereits Seriensieger. Während die Nennliste bis zur offiziellen Veröffentlichung noch unter Verschluss steht, ist die bereits traditionelle Opening Party am Vorabend der Punktejagd kein Geheimnis und bereits voll durchgeplant. Während an den Renntagen am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juli, die Fans zur Rallye strömen, kommt zuvor die Rallye auch heuer hautnah zu den Fans.



Schon am Donnerstag, dem 13. Juli, stellen sich traditionell die Protagonisten mit ihren Boliden eingepackt in ein zünftiges Rahmenprogramm mitten in Weiz dem Publikum. Ab 19 Uhr steppt in der Bezirkshauptstadt auch heuer sprichwörtlich wieder der Bär. Die gesamte Europa-Allee ist für den normalen Verkehr gesperrt. Sämtliche Starter sind vor Ort vertreten, deren Rallyeboliden werden in Reihe aufgestellt und präsentiert. Die modernsten Rallye-Raketen mischen sich mit den legendären historischen Autos der FIA European Historic Rally Championship und Elektro-Fahrzeugen des ADAC Opel-e Rally Cups.



Nebenher ist für Speis und Trank gesorgt, liefert ein Live-DJ fetzige Musik und garantieren hübsche Grid-Girls wieder den attraktiven Aufputz. Die Rallye-Stars werden den Fans für Autogramme, Selfies etc. zur Verfügung stehen. Und den Beweis, dass die geballte Rallye-Kompetenz auch eine Stimme hat, liefert einmal mehr der Steirer Peter Bauregger. Er wird in bewährt locker-fachkundiger Manier versuchen, den Stars die letzten Gedanken vor dem Start zu entlocken. Spätestens ab dann ist Schluss mit lustig, geht es am Freitag, dem 14., und Samstag, dem 15. Juli, beinhart um Punkte, Meter und Sekunden.