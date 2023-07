Rally Weiz 2023: Vorschau Pröglhöf

Der junge Pilot führt zwar nach bereits einem verpassten Lauf nach wie vor die österreichische Juniorenmeisterschaft an, prädestiniert jedoch auch bei der Rallye Weiz den internationalen ADAC OPEL ELECTRIC RALLYE CUP. Hier liegt er derzeit auf Rang drei.



Die oststeirische Bezirkshauptstadt Weiz und deren Umgebung bietet von 13. bis 15. Juli die Bühne für den nachhaltigen elektrischen Markenpokal. Ebenfalls werden hier die österreichischen Staatsmeisterschaft und die historische Europameisterschaft ausgetragen. Das Duo Pröglhöf/Ettel freut sich bereits auf die herausfordernden Sonderprüfungen in der Steiermark. Auch in diesem Jahr wird für die Partner und Fans ein Rallye-Event durchgeführt und es konnte, wie bereits im vergangenen Jahr ein Sponsor aus der Region für die Veranstaltung begeistert werden.



„Wir freuen uns bereits sehr auf das Spektakel direkt vor und rundum unsere Fahrschule hier in Weiz. Luca wünschen wir alles Gute für das Rennen und sind stolz, ihn bei seinem einzigen österreichischen Lauf im Opel e Cup unterstützen zu dürfen.“, so Wolfgang Moder, Inhaber Easy Drivers Weiz und Birkfeld.



Nach seinem ersten Podestplatz im Opel Electric Rally Cup beim letzten Rennen in den Bergen der Vogesen in Frankreich ist die Zielsetzung klar. „Wir möchten wieder aufs Podium, wenn nicht sogar um den Sieg kämpfen. Jedoch mache ich mir trotz des heimischen Publikums möglichst wenig Druck und werde meinen Fokus aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist mit Spaß flott durch die österreichischen Wälder zu glühen.“, so der 23-jährige Nachwuchspilot.



Von Vorteil für ihre Vorhaben wird die bereits vorhandene Streckenkenntnis sein. Seine Copilotin Christina Ettel, aber auch er sind bereits einige Male in Weiz am Start gewesen. Am Donnerstag starten die beiden gemütlich mit dem Zeremonienstart in der Europa Allee Weiz, bevor es Freitagnachmittag mit den ersten Sonderprüfungen los geht.