Rally del Casentino: Bericht MRC

Bereits in der ersten Sonderprüfung übernahm die ungarische Paarung András Hadik und Copilot Attila Deák mit ihrem Ford Fiesta Rally2 die Führung im Mitropa Rally Cup (MRC). Auch der zu diesem Zeitpunkt bereits zweitplatzierte Mark Škulj auf einem Opel Corsa Rally4 gab bis zum Ziel diese Platzierung nicht ab. Der erst 19jährige Slowene fuhr hier wohl die Rallye seines Lebens.



Der Deutsche Manuel Egginger (Mitsubishi Lancer Evo X R4) lieferte sich einen Kampf mit dem Ungar Zoltán László (Škoda Fabia Rally2 evo) um Platz 3. In der letzten Sonderprüfung musste Egginger jedoch auf Platz 3 liegend die Segel streichen, so dass László noch das Podium erreichte.



Mitropa Rally Cup Urgestein und 7-facher Gewinner dieser Serie, Hermann Gassner, bestritt hier nach einer Meldung des Portals "eWRC" seine 601. Rallye und hat damit über 100 Rallyes mehr auf dem Konto als andere Fahrer. Herzlichen Glückwunsch!



In der Wertung für historische Fahrzeuge setzte am Freitagabend der Deutsche Burghard Brink mit seinem Lancia Delta Integrale 16V auf der ersten Sonderprüfung die Bestzeit knapp vor dem Österreicher Gerhard Openauer (Ford Escort RS 2000 MKII). Die zweite Sonderprüfung der Historic-Rallye wurde abgesagt.



Nach dem Restart am Samstag setzte Openauer direkt eine Bestzeit und übernahm die Führung und gab diese auch nicht mehr ab. Der ehrgeizige Österreicher kämpfte wie ein Löwe und gewann die Fahrzeugkategorie der historischen Fahrzeuge. Außerdem belegte der Gesamtrang zwei der als eigene Veranstaltung ausgetragene 43. Rally Internazionale del Casentino - Storico 2023. Auf dem dritten Platz läuft der Ungar Huba Mang auf einem Škoda Favorit ein.



In der MRC Club Championship fahren Martin Kainz mit Melanie Kalinke auf dem Mitsubishi Lancer Evo IX einen Start-Ziel-Sieg ein. Der lange an zweiter Position liegende Mitropa Cup Präsident Norberto Droandi musste nach der ersten Servicepause am Samstag seinen Peugeot 106 Rallye mit Elektronikproblemen abstellen.



Am Ende erreicht Kainz einen nie gefährdeten Sieg mit fast 8 Minunten Vorsprung auf den Italiener Maurizio Grigis im Peugeot 106 Rallye und fast 12 Minuten vor den Deutschen Mirsad Guzin/Rebeka Kobal auf einen Subaru Impreza STi.



Die 43. Rally Internazionale del Casentino findet rund um die toskanische Stadt Bibbiena statt. Die Teilnehmer absolvierten 8 Sonderprüfungen über 105 Kilometer im Renntempo, die Gesamtstrecke war in diesem Jahr ingesamt 317 Kilometer lang.