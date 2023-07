Rally del Casentino: Vorschau MRC

Die Rallye findet rund um die toskanische Stadt Bibbiena statt. Gestartet wird am Freitag um 19.00 Uhr. Die Teilnehmer absolvierten 2 Sonderprüfungen über 15 Kilometer im Renntempo, ehe sie gegen 23 Uhr im Etappenziel erwartet werden.



Am Samstagmorgen erfolgt der Restart für die Rallyeteilnehmer um 11.00 Uhr, gefahren werden 6 Sonderprüfungen über 90 Kilometer Länge. Die Teams werden ab 21.30 Uhr nach einer Gesamtstrecke von 317 Kilometern auf der Zielrampe in Bibbiena erwartet.



Die derzeit beiden führenden Piloten im Mitropa Rally Cup, der Ungar Kristóf Klausz sowie der Deutsche Albert von Thurn und Taxis, werden an diesem Wochenende in der Toskana nicht am Start sein. Die nachfolgenden 4 Fahrer, nämlich Simon Ronel (SVN), András Hadik (HUN), Hermann Gaßner sen. (DEU) und Mark Škulj (SVN) kämpften hingegen um weitere Punkte.



So dürfen wir gespannt sein, ob wir in der nächsten Woche einen Führungswechsel in der diesjährigen Meisterschaft verku?nden können