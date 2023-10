Österreich fiebert einem heißen Rallye-Herbst entgegen: Zunächst die rekordbesetzte Herbstrallye Dobersberg (20. & 21. Oktober) auf den legendären Sonderprüfungen der Semperit-Rallye, nur eine Woche später die Premiere der Zentraleuropa-Rallye (26. - 29. Oktober) - ein zur Rallye-Weltmeisterschaft zählender Lauf, der zu einem Drittel auf heimischem Boden abgehalten wird...



So war es kein Wunder, dass auch beim Schladminger Golf- und Rallye-Turnier die Vorfreude auf die kommenden Highlights zu verspüren war. Denn auch heuer sind dem Ruf von Franz Wittmann junior und Sigi Schwarz an den Leading Golf Platz des Golfclub Schladming zahlreiche Legenden des Rallyesports gefolgt...



Schon bei der vom Autohaus Laimer unterstützten Audi Night am Donnerstagabend wurden die angereisten Lenkradakrobaten sowie Oberösterreichs Wirtschaftsgrößen von Laimer-Managing Director Robert Engstler höchst persönlich begrüßt. Sepp Haider, der die Rallyeklasse wie in den Jahren zuvor für sich entscheiden konnte, feierte an diesem Wochenende seinen runden 70er und erhielt von Christian Geistdörfer, dem legendären Copiloten von Walter Röhrl eine spezielle Torte aus der Backstube des von Sigi Schwarz geführten Hotel Kaiserin Elisabeth.



Auf dem Grün überreichte Stefan Harruk (Audi Laimer) dem Geburtstagskind noch eine Flasche des köstlichen „Quattro“-Weins aus dem Hause Gager. Passend zur Vorfreude auf die Herbstrallye ließ Haider das eine oder andere Semperit-Rallye-Abenteuer Revue passieren - weil Sepp Haider und Franz Wittmann senior immer noch die einzigen Österreicher sind, die eine WM-Rallye gewinnen konnten und weil beiden dieses Kunststück in Neuseeland gelang, erhielten sie dazu passend Kiwis überreicht...



Erinnerungen an die legendäre Semperit-Rallye hatte auch Österreichs Rallye-Lady Gabi Husar zu erzählen - sie wurde erneut Siegerin in der Damenklasse. Auch der dreifache Staatsmeister Achim Mörtl hatte ganz spezielle Erinnerungen an die Rallye im nördlichen Waldviertel zu erzählen - schließlich hatte ihn die Semperit-Rallye in seinen ersten Jahren dreimal in Folge „abgeworfen“. Kollege Christoph Dirtl beendete das Turnier als bester Sandspieler. In der Gästeklasse setzten sich Hannes Redtenbacher bei den Männern sowie Andrea Gallbrunner bei den Damen durch. Ebenfalls auf dem Grün gesichtet wurden unter vielen anderen die beiden ehemaligen Sporthilfe-Chefs Anton Schutti und Andy Schwab sowie Alois Gruber (Agru Bad Hall) oder auch Dominik Tritscher (Van Deer Ski).



Interessante Details: Alexander Neumüller, Sponsor und Partner des regierenden, nunmehr dreifachen Staatsmeisters Simon Wagner, überraschte mit dem Longest Drive, also dem längsten Abschlag. Und: In der Klasse A setzte sich Gastgeber Franz Wittmann junior gegen seinen Vater Franz Wittmann senior durch, obschon dieser am Vortag in dessen Golf-Ressort im Adamstal noch eine Trainingsrunde mit Ex-Skifahrer und Schlagerstar Hansi Hinterseer absolvierte. Wie auch immer: Der heiße Rallye-Herbst darf kommen...