Rallye Bucklige Welt: Vorschau Knobloch

Ursprünglich hatten Knobloch/Rausch für 2023 drei ORM-Starts geplant, auch nach Rang drei in Weiz war aus verschiedenen Gründen keine Programmänderung angedacht. Günther Knobloch ist in der Rallyewoche und der Woche danach geschäftlich im Ausland, Jürgen Rausch auf Urlaub – Rang 3 in der ORM-Gesamtwertung sollten Raimund Baumschlager und Luca Waldherr unter sich ausmachen, so lautete die ursprüngliche Entscheidung. Ende letzter Woche kam jedoch die Kehrtwende.



Knobloch: „Das ORM-Finale wollte ich heuer als Fan besuchen, als Teil des Promoter-Teams zudem die Preisgeldschecks an die Junioren übergeben – das müssen jetzt wohl Georg und Christian übernehmen. Den Kampf um den Titel wollten wir uns von außen ansehen – jetzt werden wir am Verbinder darüber plaudern. Die Gründe für die kurzfristig geänderte Entscheidung sind vielseitig. Einerseits gab es Sponsor-Interesse – schließlich können wir aus eigener Kraft noch Rang drei in der Gesamtwertung der ORM einfahren. Zudem haben Willi Stengg, sein Team und alle Supporter in der Vorbereitung der Rallye einen super Job gemacht – eine weitere Motivation. Last but not least wäre es sportlich nicht besonders ambitioniert gewesen, Raimund Baumschlager den 3. Gesamtrang am Silbertablett zu präsentieren. Raimund ist bei allen fünf bisher ausgetragenen ORM-Läufen am Start gewesen, wir nur bei drei. Dennoch könnten wir beim ORM-Finale gegen den 14-fachen Rekordstaatsmeister - trotz viel weniger Seat-Time und Budget - den 3. Gesamtrang in der ORM einfahren, das ist schon reizvoll. Um Rang drei in der Rallye-Staatsmeisterschaft 2023 werden wir nun also doch kämpfen – danke an alle, die das möglich machen.“