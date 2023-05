Rallye Cesky Krumlov: Vorschau RRA

Die Krumau in Tschechien liegt liegt weniger als 100 Kilometer nördlich von Freistadt - so werden auch am kommenden Wochenende, bei der Rally Cesky Krumlov wieder viele Fans aus Österreich erwartet.



Race Rent Austria ist mit zwei Teams im stark besetzten Starterfeld vertreten - besonders erfreulich: Erstmals seit seinem heftigen Crash beim Shakedown zur Jännerrallye kann Markus Stockinger wieder seinen bildschönen Mazda 2 Proto zünden. Das Fahrzeug musste komplett neu aufgebaut werden. Zu Verzögerungen kam es wegen Zulieferfirmen: „Wir mussten auf einige Bauteile recht lange warten - aber ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Das Auto ist im Grunde auf Stand vor der Jännerrallye - ein paar Kleinigkeiten konnten wir optimieren, so haben wir nun eine etwas weichere Federung.“



Eine Testfahrt ging sich nicht mehr aus: „Wir werden den Shakedown nutzen - der findet mitten im Service auf einem Veranstaltungsgelände statt, da werden wir uns langsam rantasten.“ Neu ist nicht nur der frisch aufgebaute Mazda 2 Proto, aus Termingründen konnte Stockingers Stamm-Copilot Johann Rainer Moser nicht bei der Rally Krumlov an den Start gehen, so wird kurzerhand ein Teammitglied, Klaus Schwingshandl auf dem „heißen Sitz“ Platz nehmen.



Stockinger: „Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen - wir werden das Ganze eher gemütlich angehen - schließlich wollen wir zwei Wochen später auch die Rallye W4 absolvieren. Sportliche Ziele sind daher eine fehlerfreie Rallye, nichts kaputt machen und wieder ins Fahren reinfinden. Ich bin aber guter Dinge...“

„Die vielen Fans, die gesamte Veranstaltung und ihr Flair“ - das sind die Beweggründe, warum Rudolf Leitner bereits bei seiner dritten Rally Krumlov am Start steht. Für seinen Beifahrer Roland Matusch ist es gar dessen Lieblingsrallye.



Leitners Ziel: „Im Vorjahr sind wir hier nach einem Unfall ausgefallen - diesen Fehler möchte ich heuer ausmerzen. Es gibt hier ein starkes Starterfeld - die tschechischen Piloten sind oft auch in unterlegenem Material sehr stark, ein konkretes sportliches Ziel ist daher nur schwer abzustecken, wir werden sehen. Vom Wetter her sollte es relativ trocken bleiben.“