Rallye Cesky Krumlov: Vorschau Schindelegger

Nach der anspruchsvollsten Rallye des Jahres im Lavanttal folgt für das Rallyeteam Schindelegger ein Gastspiel in der tschechischen Region Krumau. Die Rallye Cesky Krumlov wird heuer zum 50. Mal ausgetragen, und wie auch in den Jahren davor haben sich die Jännerrallye mit den tschechischen Organisatoren zusammengetan und den “Regional Rallye Cup” ins Leben gerufen.



Dieser Cup ermöglicht es, beide Rallyes zu einem stark reduzierten Preis anzubieten, und gleichzeitig locken Preise in 2 Wertungen, je nachdem, ob 2 oder 4 Räder für den Vortrieb der Rallyeautos sorgen.



In der 2WD Wertung kann man dem Rallyeteam Schindelegger mit der historischen Heckschleuder freilich nur Außenseiter-Chancen zurechnen, aber trotzdem könnte der Vergleich mit den modernen Fronttrieblern durchaus interessant ausfallen. Und Motivation bietet so eine Wertung allemal.



Doch der Fokus für das Team liegt bei der Jubiläumsausgabe der Rallye Cesky Krumlov nicht im Jagen oder gejagt werden, sondern im Training und dem Kennenlernen der tschechischen Sonderprüfungen. Denn trotz der geringen Entfernung von 60 km zum Servicepark der Rallye in Budweis, kennen weder Helmut noch Lukas die örtlichen Straßen.



Bekanntermaßen schadet Training den Fähigkeiten äußerst selten, und mit dem Blick auf die österreichische Staatsmeisterschaft nutzt das Team gerne jede Möglichkeit “im Flow” zu bleiben. Denn nur zwei Wochen später findet mit der RallyeW4 der nächste Staatsmeisterschaftslauf statt, und für diesen will das Rallyeteam Schindelegger perfekt vorbereitet sein.



Die Rallye Cesky Krumlov bietet aber dieses Jahr neben selektiven Strecken, die vor Kuppen und unübersichtlichen Asphaltkurven nur so strotzt, aber auch ein Starterfeld, von dem jeder Rallyefan normalerweise nur träumen kann. Unglaubliche 124 Teams haben sich zur Rallye eingeschrieben und auf der Starterliste finden sich neben dem Rallyeteam Schindelegger noch 8 weitere österreichische Besatzungen. Doch auch Starter aus Finnland, Estland, Rumänien und sogar aus Taiwan finden sich in der Nennliste.



Für genügend Konkurrenz bei den historischen Autos ist auch gesorgt. Ganze 36 Starter finden sich mit den 100er Startnummern, welche die historischen Klassen kennzeichnet. Somit ist auch die Startnummer 109 für das Rallyeteam Schindelegger zu erklären.



Das Team freut sich schon sehr herauszufinden, wo man sich in der tschechischen Elite einordnen kann. Der Start der Rallye findet am Freitag, dem 19. Mai in der historischen Altstadt in Krumau (a.d. Moldau) um 15:30 Uhr statt, und der erste Tag hat es bereits in sich. 7 Sonderprüfungen sind zu fahren, davon mindestens 5 in absoluter Dunkelheit. Erwartete Ankunft im Parc Ferme zur Übernachtung für das Rallyeteam Schindelegger: 0:45. Eine Rallye, die es in sich hat, denn auch am Samstag warten nochmals 7 Sonderprüfungen auf die Teams, bevor sie das Ziel nach einem vollen Rallyetag erreichen.



Nur 3 Servicepausen unterstreichen den klassischen Charakter der Rallye nochmals und sollten alle Teams bis zum Äußersten fordern. Und so wird das Rallyeteam Schindelegger mit großer Vorfreude in das benachbarte Budweis reisen und diese ganz besondere Veranstaltung in Angriff nehmen.