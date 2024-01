Die erste Etappe der 46. Ausgabe der Rallye Dakar musste schon beim Start unterbrochen werden. Zunächst nahmen die Motorradfahrer das Rennen auf. Anschließend waren die Automobile an der Reihe. Eigentlich hätte Brian Baragwanath als Erster starten sollen, doch der Century-Fahrer war nicht rechtzeitig an der Startlinie angekommen.



Schließlich startete Lionel Baud (Overdrive-Toyota), aber schon nach 200 Metern kam es zu einem Unfall mit einem Zuschauer. Der Start der Auto-Speziale wurde sofort abgebrochen. Baud kehrte zurück zur Startlinie.



Laut ersten Informationen des Veranstalters wurde "der Zuschauer vom medizinischen Team versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht". Dort wurde laut Auskunft von Dakar-Direktor David Castera ein Schien- und Wadenbeinbruch festgestellt. Das Rennen für die Automobile wurde nach einer Verzögerung von einer Stunde schließlich freigegeben.



Am Vortag hatte es im Prolog ein Taktikspiel gegeben. Mattias Ekström (Audi) hatte Bestzeit aufgestellt und sich für Startposition zehn entschieden. Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Prodrive) hatte bewusst gebremst, um nicht in den Top 10 zu sein.



Al-Attiyah startete heute als Zwölfter. Carlos Sainz (Audi) hatte den gleichen Plan, aber zunächst machte sein Beifahrer Lucas Cruz einen Navigationsfehler. Anschließend verzögerten sie zu lange, weil sie sich mit der Zeit verkalkuliert hatten. Somit musste Sainz als 48. im Staub vieler Autos fahren.



Sainz zeigte aber eine starke Leistung und kam nach 414 Kilometern als Zweiter ins Ziel der Etappe. Den Tagessieg verpasste der Spanier um 1:44 Minuten. Überraschender Sieger der ersten Etappe ist Guillaume de Mevius (Overdrive-Toyota). Der Belgier ließ sämtliche Favoriten hinter sich.



Zu denjenigen, die direkt auf der ersten von insgesamt zwölf Etappen einiges an Zeit verloren, zählen die Prodrive-Teamkollegen Sebastien Loeb und Nasser Al-Attiyah. Beide kamen mit mehr als 20 Minuten Rückstand auf de Mevius außerhalb der Top 10 ins Ziel in Al-Henakiyah.



Die zweite Etappe am Sonntag führt von Al-Henakiyah über 662 Kilometer in östlicher Richtung weiter nach Ad-Dawadimi. Es gibt eine lange Verbindungsstrecke, gefolgt von einer 470 Kilometer langen Speziale. Es warten die ersten Dünengürtel.



Ergebnis der 1. Etappe (Top 10):

01. de Mevius/Panseri (Toyota) - 4:35:59 Stunden

02. Sainz/Cruz (Audi) +1:44 Minuten

03. de Villiers/Murphy (Toyota) +9:18

04. Zala/Fiuza (Mini) +10:42

05. Dumas/Delfino (Toyota) +12:18

06. Moraes/Monleon (Toyota) +13:25

07. Al-Rajhi/Gottschalk (Toyota) +13:39

08. Serradori/Minaudier (Century) +14:12

09. Ekström/Bergkvist (Audi) +14:20

10. Variawa/Cazalet (Toyota) +14:34



