Die Organisatoren der Rallye Finnland, des neunten Laufs zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2025, warten in diesem Jahr mit einer spektakulären Neuerung auf. Die legendäre Wertungsprüfung "Ouninpohja" wird zum Schauplatz des Rallye-Finales und erstmals am Schlusstag ausgetragen



Der zweite Durchgang auf der Prüfung, die durch ihr hohes Tempo und ihre unzähligen Sprungkuppen geprägt ist, wird damit zur Powerstage, bei der die fünf schnellsten Fahrer Zusatzpunkte gewinnen können.



"Wir wollten einen Weg finden, diese legendäre Prüfung für Fans so zugänglich wie möglich zu gestalten, und glauben, die ideale Lösung gefunden zu haben", sagt Rallyleiter Kai Tarkiainen. "Die Streckenführung bietet ausreichend Platz entlang der Prüfung, sodass Zuschauer beste Sichtmöglichkeiten finden und den gesamten Tag genießen können."



Die Wahl der "Ouninpohja" als Powerstage ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Mit einer Länge von 23,98 Kilometern ist sie die längste Wertungsprüfung der Rallye Finnland 2025. Üblicherweise werden für die Powerstage sonst kürzere Prüfungen mit einer Länge zwischen zehn und 15 Kilometern ausgewählt.



Die übrige Route der Rallye Finnland 2025 besteht zum größten Teil aus Prüfungen, die bereits in den vergangenen Jahren gefahren wurden. Allerdings wurde der Streckenverlauf in Teilen verändert. So nutzt die Wertungsprüfung "Leustu" am Samstag Abschnitte, die seit nahezu 30 Jahren nicht mehr verwendet wurden.



Tarkiainen betont, dass die Gestaltung der Route stets eine Balance zwischen verschiedenen Faktoren erfordert: "Die wichtigsten Aspekte sind Sicherheit und sportliche Fairness, aber natürlich wollen wir auch ein großartiges Erlebnis für die Zuschauer vor Ort und eine hochwertige TV-Produktion ermöglichen."



Route der Rallye Finnland 2025



Mittwoch, 30.07.2025

18:00 Uhr: Startzeremonie, Jyväskylä



Donnerstag, 31.07.2025

08:01 Uhr: Shakedown, Ruuhimäki

18:05 Uhr: WP 1 Harju 1 (2,50 km)

18:40 Uhr: Service A, Paviljonki (15 min)



Freitag, 01.08.2025

07:03 Uhr: WP 2 Laukaa 1 (17,96 km)

08:03 Uhr: WP 3 Saarikas 1 (15,8 km)

09:23 Uhr: WP 4 Myhinpää 1 (14,60 km)

10:51 Uhr: WP 5 Ruuhimäki 1 (7,76 km)

12:01 Uhr: Service B, Paviljonki (40 min)

13:44 Uhr: WP 6 Laukaa 2 (17,96 km)

14:44 Uhr: WP 7 Saarikas 2 (15,8 km)

16:04 Uhr: WP 8 Myhinpää 2 (14,60 km)

17:35 Uhr: WP 9 Ruuhimäki 2 (7,76 km)

18:30 Uhr: WP 10 Harju 2 (2,50 km)

19:05 Uhr: Service C, Paviljonki (45 min, flex)



Samstag, 02.08.2025

07:01 Uhr: WP 11 Parkkola 1 (15,55 km)

08:42 Uhr: WP 12 Västilä 1 (18,94 km)

09:36 Uhr: WP 13 Päijälä 1 (20,19 km)

11:05 Uhr: WP 14 Leustu 1 (16,39 km)

12:35 Uhr: Service D, Paviljonki (40 min)

14:01 Uhr: WP 15 Parkkola 2 (15,55 km)

15:42 Uhr: WP 16 Västilä 2 (18,94 km)

16:36 Uhr: WP 17 Päijälä 2 (20,19 km)

18:05 Uhr: WP 18 Leustu 2 (16,39 km)

19:15 Uhr: Service E, Paviljonki (45 min, flex)



Sonntag "Ouninday", 03.08.2025

09:35 Uhr: WP 19 Ouninpohja 1 (23,98 km)

10:15 Uhr: Regroup, Kakaristo (1 h 20 min)

12:15 Uhr: WP 20 Ouninpohja 2 (Powerstage) (23,98 km)

13:15 Uhr: Podium, Kakaristo



Alle Zeiten in MESZ.