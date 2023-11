Normalerweise richten sich die Entscheidungen und Sanktionen der Sportkommissare bei Motorsportveranstaltungen gegen die Teilnehmer. Bei der Rallye Japan, dem Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, wurde der Rennleiter jedoch verwarnt, weil er am Samstag den Start der neunten Wertungsprüfung zuließ, obwohl sich noch ein Vorausfahrzeug auf der Strecke befand.



Eine Anhörung der Sportkommissare stufte den Vorfall am Samstag als "ernste und unsichere Situation" ein und sprach eine Verwarnung gegen Rallyeleiter Haruo Takakuwa aus. Die Angelegenheit wird auch an die FIA-WRC-Kommission weitergeleitet, "um weitere Maßnahmen zu ergreifen, falls dies als angemessen erachtet wird", heißt es in einem Bericht der Sportkommissare.



Hyundai-Pilot Thierry Neuville war auf der 20,32 Kilometer langen Prüfung "Nukata Forest" als Erster auf das liegengebliebene Vorausfahrzeug, das sogenannte "Zero Car A", getroffen, das nach der Hälfte der Strecke am linken Straßenrand stand.



Missverständnis durch Kommunikationsproblem



Nachdem er das liegengebliebene Fahrzeug bemerkt hatte, hielt Neuville kurz an und überholte es dann. Für den Rest der Etappe wechselte er in den Straßenmodus. Auch Toyota-Pilot Takamoto Katsuta überholte das Nullauto, bevor die Organisatoren die Prüfung mit roten Flaggen unterbrachen.



Die FIA gab am Samstag eine Erklärung ab, wonach der Vorfall zunächst dadurch ausgelöst worden sei, dass das Nullauto auf der Prüfung angehalten habe, um Zuschauer von einer Gefahrenstelle zu entfernen.



Der Bericht der Rennkommissare bestätigt nun, dass es auch ein Kommunikationsproblem zwischen der Besatzung des Nullautos, dem Prüfungsleiter und dem Rennleiter gab, das dazu führte, dass die Prüfung gestartet wurde, obwohl sich das Auto noch auf der Strecke befand. Das Kommunikationsproblem wurde durch ein fehlendes Funksignal verschärft. Auch dies wurde von den Sportkommissaren berücksichtigt.



Unbefugte Personen Auslöser der Situation



"Der Rennleiter informierte die Sportkommissare, dass das Trackingsystem anzeigte, dass das Nullauto A während der Etappe zweimal angehalten hatte", heißt es im Bericht der Sportkommissare. "Der Rennleiter vermutete, dass das Nullauto A mechanische Probleme hatte."



"Er sagte, er habe später herausgefunden, dass der Grund für den Stopp die Kontrolle und Entfernung von unbefugten Personen war, die die Besatzung von Nullwagen A auf der Prüfung entdeckt hatte, und dass sie nur eingeschränkt in der Lage waren, diese Tatsache über das Funknetz an das Rallye-Hauptquartier zu melden."



"Laut Aussage des Rennleiters wurde er vor dem Start der Prüfung vom Prüfungsleiter darüber informiert, dass sich das Nullauto A nicht mehr auf der Strecke befand, aber seine spätere Untersuchung ergab, dass es sich um ein Missverständnis des Prüfungsleiters bezüglich der Position des Nullautos A handelte. Aufgrund einer Mitteilung des Prüfungsleiters war er davon ausgegangen, dass der Nullwagen A die Strecke verlassen hatte und sich in einer sicheren Position befand und alles für den Start der Prüfung bereit war."



Fahrer und Beifahrer geben Fehlverhalten zu



"Der Fahrer und der Beifahrer von Nullauto A bestätigten die Aussage des Rennleiters. Sie sagten, dass sie unter Druck gehandelt hätten, weil es an ihrem Standort kein Funksignal gab und sie daher nicht in der Lage waren, die Rallyeleitung über die Anwesenheit der unbefugten Personen auf der Strecke zu informieren."



"Sie erklärten, dass sie sich um die Sicherheit der unbefugten Personen auf der Strecke sorgten. Sie hätten einen Sportwart ausfindig gemacht und ihn gebeten, dies dem Prüfungsleiter mitzuteilen. Der Sportwart habe ihnen geantwortet, dass der Prüfungsleiter ihn gebeten habe, bei der Räumung der Strecke zu helfen. Sie seien daher davon ausgegangen, dass die Prüfung erst gestartet werde, wenn sie die Strecke in sicherer Position verlassen hätten."



"Der Fahrer und der Beifahrer des Nullwagens A gaben zu, dass sie in drei Sicherheitsbesprechungen vor der Veranstaltung darauf hingewiesen worden seien, dass der Nullwagen nach dem Start nicht auf der Strecke stehen bleiben dürfe, und dass sie diese Anweisungen nicht befolgt hätten, was zu der gefährlichen Situation geführt habe."



Der Rennleiter übernahm die volle Verantwortung für die Handlungen der Besatzung des Nullwagens A.