RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Rallye: Kommentar
Foto: Daniel Fessl

Rallye: Kommentar | 18.07.2026

TEC7 ORM erwartet Grande Finale!

So bitter der Ausfall von Simon Wagner auch ist: Die TEC7 ORM erwartet nun bei der 1.000 Hügel Rallye ein spannendes Finale mit drei Titelkandidaten...

Noir Trawniczek

So schlimm der heftige Unfall von Simon Wagner und Hanna Ostlender auch war - beide sind komplett unverletzt dem Hyundai entstiegen - so hat er auch zur Folge, dass die TEC7 ORM einem spannenden Grande Finale entgegenblickt. Erstmals seit langer Zeit (war es die grandiose Saison 2017?) gibt es wieder drei Titelkandidaten. Luca Waldherr darf sich als Neo-Veranstalter der OBM Land der 1.000 Hügel Rallye freuen - doch wie kam es dazu?

Simon Wagner wollte im zweiten Samstags-„Ringerl“ nach dem Verlust von rund drei Minuten wegen eines 10 Cent-Bauteils (Halterung des Turbo) in der Früh noch den drittplatzierten Albert von Thurn und Taxis abfangen, er fuhr auf „maximum attack“ - an einer feuchten Stelle jedoch war er um einen Tick zu schnell unterwegs…

Im Nachhinein (ist man immer klüger) könnte man sagen: Die Schadensbegrenzung wäre wohl auch mit einem sicheren Platz vier möglich gewesen - aber: Simon ist Rennfahrer - und wollte eben die maximale Schadensbegrenzung. Das ist eben die DNA eines Racers…

Sollten Hermann Neubauer und Michael Lengauer die Rallye Weiz auf den Plätzen eins und zwei abschließen und würde Neubauer die Powerstage vor Lengauer für sich entscheiden, würde sich vor dem Finale bei der 1.000 Hügel Rallye folgender Punktestand ergeben:

Neubauer 112
Lengauer 106
Wagner 101

Beim Finale gibt es wie schon beim Auftakt, bei der Jännerrallye, auf der Powerstage 5-4-3-2-1 Zusatzpunkte anstatt der üblichen 3-2-1. Daraus ergibt sich: Angenommen, Wagner würde sowohl Rallye als auch Powerstage gewinnen, so hätte er von seiner Seite aus das Maximum erreicht und 136 Punkte auf dem Konto. Hermann Neubauer jedoch würde sogar ein dritter Platz in der Rallye sowie Platz zwei in der Powerstage genügen, um dennoch seinen dritten Titel einzufahren.

Wie auch immer: Die TEC7 ORM 2026 steht vor einem spannenden Grande Finale! Allerdings ist zum Zeitpunkt dieses Kommentars die Rallye noch am Laufen und schon jetzt kündigen sich Wetter-Kapriolen an. So ist der Rallyesport: Sicher sein kann man sich nie - und das macht diesen Sport so faszinierend…

Ähnliche Themen:

EHRC/ORM/ARC, Weiz: Nach SP7

Wagner out - alles klar an der Spitze

Hermann Neubauer steht vor seinem sechsten Sieg in Weiz / Ein Ausfall des Staatsmeisters eröffnet seinen Verfolgern Titelchancen / Jari-Matti Latvala lässt seinen Toyota Celica in der EHRC fliegen

ORM/ARC, ET König Rallye: Nach SP10

Alles beim Alten an der Spitze

Toyota-Pilot Hermann Neubauer hält bei der ET KÖNIG Rallye im Raum Judenburg nach wie vor die Führung / Sekunden-Duelle um Platz drei und in der ORM 2 (Foto zeigt Günther Knobloch, der knapp vor Christoph Zellhofer die ORM2 anführt)

ORM, ET König Rallye: Nach Tag 1 (SP5)

Hermann Neubauer ließ heute nichts anbrennen

Der Salzburger Ex-Staatsmeister liegt nach dem ersten Tag der ET KÖNIG Rallye powered by Peter Hopf Erdbau im Raum Judenburg in Führung / Morgen warten jedoch noch zehn harte Prüfungen auf ihn und seine Verfolger

TEC7 ORM zur Halbzeit

TEC7 ORM: Wo noch Spannung herrscht…

Zur Saisonhalbzeit werfen wir einen Blick auf die Tabellen der TEC7 ORM. Einen knappen Kampf gibt es nur noch in der TEC7 ORM2…

News aus anderen Motorline-Channels:

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Elektro-SUV für die Langstrecke

Erste Ausfahrt im BMW iX3

Der Bayer mit den 1960er-Nieren entpuppt sich als hocheffizienter und feinfühliger Stromer. Diverse Kritikpunkte finden wir aber schon auf den ersten Kilometern. (+ Kurzvideos)

Weitere Artikel:

ERC, Rally di Roma Capitale: Bericht

Lernrallye im ERC-Lernjahr

Österreichs Nachwuchs-Hoffnungen Maximilian Lichtenegger und Marcel Neulinger haben in Rom eines ganz sicher: Dazugelernt.

ORM/ARC, Rallye Weiz: Local Heroes

Die Lokalmatadore stürmen ihr Revier

Für die Rallye Weiz 2026 am kommenden Wochenende, dem 17./18. Juli, haben gleich 37 Aktive aus der Steiermark ihre Nennung abgegeben

EHRC/ORM/ARC, Weiz: Nach SP7

Wagner out - alles klar an der Spitze

Hermann Neubauer steht vor seinem sechsten Sieg in Weiz / Ein Ausfall des Staatsmeisters eröffnet seinen Verfolgern Titelchancen / Jari-Matti Latvala lässt seinen Toyota Celica in der EHRC fliegen

ERC, Rallye Rom: Vorschau BRR

Neulinger startet ins nächste ERC-Abenteuer

Marcel Neulinger stellt sich bei der Rally di Roma Capitale 2026 seinem nächsten Abenteuer in der Junior-EM. Der zweite Lauf der JERC führt den jungen Oberösterreicher nach Italien – auch Maximilian Lichtenegger sucht wieder die internationale Konkurrenz.

ORM/ARC, Rallye Weiz: Wetter

Hitze als Kraftnahrung für Gewitter

Auf Grund der angesagten hochsommerlichen Temperaturen könnte die heurige Rallye Weiz besonders an den Nachmittagen kräftige Unwetter auf Lager haben / Ein Blick nach oben sollte immer dabei sein