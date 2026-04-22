Rallye: Kommentar

Anfang März sind gleich mehrere heimische Teams bei der Rally Costa Brava, einem Lauf zur Historischen Rallye Europameisterschaft (EHRC) angetreten - allen voran der mehrfache Historik-Europameister Karl Wagner und seine Copilotin Gerda Zauner.



Vor drei Wochen feierte die neu gegründete Schotter-Europameisterschaft ihren Saisonauftakt. Bei der Historic Rally Fafe waren gleich zwei namhafte Teams aus Österreich am Start: die Ex-Staatsmeister Kris Rosenberger und Sigi Schwarz sowie die mehrfachen Historik Staatsmeister Lukas und Helmut Schindelegger.



Am vergangenen Wochenende konnten heimische Fans dem jungen Kärntner Maximilian Lichtenegger bei dessen Debüt in der ERC3 der Rallye-Europameisterschaft die Daumen drücken - mit Copilot Bernhard Ettel im BRR Renault Clio Rally3 gelang dem Jungtalent prompt der Sprung auf das Podium.



Schon beim nächsten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft wird Baumschlager Rallye & Racing gleich mit beiden heimischen Hoffnungen antreten: Neben Lichtenegger in der ERC3 wird bei der Skandinavien Rallye Marcel Neulinger mit dem erfahrenen Copiloten Jürgen Heigl im Lancia Ypsilon Rally4 sein Debüt in der JuniorERC/ERC4 geben.



Schon am kommenden Wochenende macht die Rallye Weltmeisterschaft Station auf den Kanaren - dort können heimische Fans unseren Landsleuten Johannes Keferböck und Ilka Minor kräftig die Daumen drücken. Die beiden konnten zuletzt die Führung im WRC Masters Cup zurückerobern und wollen bei der spanischen Rallye erneut den Cup gewinnen.



Ebenfalls am kommenden Wochenende können heimische Fans mit unserem fünffachen Staatsmeister Simon Wagner mitfiebern, der sich heuer das „freche“ Ziel gesetzt hat, im Skoda-Land Tschechien in einem Hyundai Staatsmeister zu werden - im Vorjahr wurde Wagner dort bereits Vizemeister. Am kommenden Wochenende steigt die erste Rallye der Tschechischen Staatsmeisterschaft - Wagner wird bei der Rally Sumava Klatovy mit seiner deutschen Copilotin Hanna Ostlender antreten.



Am gleichen Wochenende steigt zudem mit der Rally Porec der nächste Lauf zum Mitropa Rally Cup, der gerne auch „inoffizielle Europameisterschaft“ genannt wird. Auch hier können kräftig Daumen gedrückt werden. Etwa Natascha Vrga, österreichische Copilotin von Hermann Gaßner senior. Oder dem jungen Rallycrosser Lukas Wilhelm, der im Waldherr Motor Sport Opel Corsa Rally4 in dem stark besetzten Feld sein Glück versuchen wird.



Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Historische Europameisterschaft, Mitropa Cup - dazu kommt noch der Alpe Adria Rally Cup, in dem ebenfalls regelmäßig Österreicher um die Punkte kämpfen - man könnte sagen: Zurzeit vergeht kein Wochenende, an dem nicht ein oder mehrere Teams aus Österreich in den internationalen Top-Serien vertreten sind. Und das, wie erwähnt, ziemlich erfolgreich!



Für den heimischen Rallyesport sind diese Erfolge nicht nur ein gutes Aushängeschild, sondern auch ein Motor, ein Motivations-Motor. Unsere Piloten und CopilotInnen sind international auf Top-Level dabei - und zwar in allen Altersstufen. Ganz jung in der ERC, im besten Alter in der CZ, Ü50 in der WRC, gemischt in der EHRC. In der TEC7 ORM hat der Promotor seit einiger Zeit speziell die Junioren Staatsmeisterschaft mit Seriensponsor und Preisgeldern versehen. Freilich ist das letztendlich eher eine Würdigung - finanzieren muss man das Projekt selber. Und da scheinen Neulinger und Lichtenegger gut aufgestellt zu sein. Es tut sich was im heimischen Rallyesport. Verstecken müssen wir uns mal ganz sicher nicht…