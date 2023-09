Rallye Kumrovec Vorschau Mayer

Für Daniel Mayer beginnt am Wochenende ein weiteres, neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere: Der Gießhübler wird am Wochenende bei der Rally Kumrovec in Slowenien mit einem neuen Auto an den Start gehen: Nachdem der Peugeot 208 T16 R5 nach Ungarn verkauft wurde, erwarb man kurzerhand einen Citroen C3 Rally2!

Für Daniel Mayer beginnt am Wochenende ein weiteres, neues Kapitel in seiner noch jungen Karriere: Der Gießhübler wird am Wochenende bei der Rally Kumrovec in Slowenien mit einem neuen Auto an den Start gehen: Nachdem der Peugeot 208 T16 R5 nach Ungarn verkauft wurde, erwarb man kurzerhand einen Citroen C3 Rally2!

Nach seinem Alpe Adria Trophy-Sieg bei der Mühlstein Rallye meldete sich ein potentieller Interessent für den Peugeot. Und dann ging alles ganz schnell: Das Auto wurde verkauft – und plötzlich stand man ohne Wettbewerbsfahrzeug da. Doch im Hause Mayer hatte man immer einen Plan B in der Tasche. Kurzerhand reiste man zu Sainteloc – einem werksnahen Team in Frankreich – nach Lyon, wurde sich dort ebenso schnell einig. Letzte Woche holte man dann den Citroen nach Österreich!



Daniel Mayer: „Das war eine richtige Nacht- und Nebel-Aktion. Jetzt bin ich total happy, dass das alles geklappt hat. Vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben. Allen voran natürlich wieder einmal mein Vater, der immer ein Auge auf möglichen Ersatz hatte. Was den ersten Einsatz am Wochenende in Slowenien betrifft, ist dieser natürlich auch mit einem kleinen Wagnis behaftet. Denn noch bin ich keinen Meter mit dem Auto gefahren. Mal schauen, wie schnell ich mich auf den Citroen einstellen kann. Super ist, dass wir von Sainteloc einen Mechaniker, der mit dem Citroen bestens vertraut ist, vor Ort haben.“



Die Ausgangsposition für Mayer in Slowenien ist klar: Mit seinem Sieg in Perg hat er den Rückstand in der Gesamtwertung der Alpe Adria Rallye Trophy entscheidend verringert, liegt aktuell nur noch 13 Punkte hinter Leader Darko Peljhan (Slowenien).



Daniel Mayer: „Obwohl ich die Prüfungen gar nicht kenne, und damit einen entscheidenden Nachteil gegenüber Darko habe, will ich die AART-Wertung unbedingt gewinnen. Wäre ein Super-Einstand mit dem neuen Auto. Diesmal wird es viel auf die richtige Taktik ankommen. Denn die ersten Prüfungen sind dazu da, um mich an den Citroen zu gewöhnen.“



Mayer wird in Slowenien wieder mit Alessandra Baumann (D) als Co-Pilotin antreten, auch die Zusammenarbeit mit Stengg Motorsport als Einsatzteam wird fortgeführt.