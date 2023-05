Rallye Sardinien: Vorschau K4

Die Erfolgsgeschichte bei der Rallye Kroatien, bei der Johannes Keferböck die Führung in der WRC Masters-Weltmeisterschaft übernehmen konnte, hatte auch weitere Folgen - denn mit „AEP“ (Alternative Energy Projects) kam ein weiterer Sponsor an Bord des K4 RALLY TEAMS. Auf der Website des Unternehmens (https://www.aep.energy) ist zu lesen: „Wir bei AEP glauben daran, dass wir Unternehmen und Gemeinden in die Lage versetzen können, ihre Energieunabhängigkeit zu erreichen, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren und zu einer grüneren und widerstandsfähigeren Zukunft beizutragen.“

Johannes Keferböck erklärt: „AEP ist an einem breiten PR-Auftritt interessiert, den wir mit dem K4 RALLY TEAM natürlich bieten können - man sucht in Österreich und Deutschland Dachflächen, um diese anzumieten für Photovoltaik-Anlagen. Außerdem wurde ein System für Parkplätze entwickelt, wo Carports inklusive PV-Anlagen großflächig aufgestellt werden können. AEP möchte sich an dem grünen Gedanken weiter beteiligen - ich kenne den Gründer Gerald Wirtl schon lange - wir haben bereits verschiedene Projekte gemeinsam verwirklicht und wir haben längst schon eine freundschaftliche Beziehung. Wir haben auch bereits mehrmals über Motorsport gesprochen - jetzt war der Zeitpunkt für eine Kooperation gegeben, denn für ihn bietet unser medialer Auftritt noch mehr Breite. Ihm hat auch die Kooperation von Rallyes mit den LKW friends on the road gut gefallen, denn schließlich liefern die Lastkraftwägen die Photovoltaik-Anlagen an seine Partner.“



Und so kam es neben der Kooperation mit dem K4 RALLY TEAM zu einer weiteren Idee. Johannes erklärt: „Gerald Wirtl war schon immer bedacht auf Nachwuchsförderungen - und so haben wir die gemeinsame Idee geboren, im Rahmen der Rallye W4 ein Förderprojekt umzusetzen.“ Nähere Informationen zu diesem Projekt wird es in Form einer weiteren Presseaussendung geben.



„Have fun...“



Das neue Förderprojekt wird im Rahmen der Rallye W4 in Abwesenheit von Johannes Keferböck umgesetzt, denn das bewährte Duo Keferböck/Minor startet am gleichen Wochenende beim WM-Lauf in Sardinien.



Die Rallye Sardinien (1. bis 4. Juni) ist für Johannes Keferböck „komplettes Neuland“. Johannes weiß: „Es ist eine komplette Schotter-Rallye und es gibt eine Sonderprüfung mit nahezu 50 Kilometern Länge - das wird natürlich eine Herausforderung.“ Die erfahrene Copilotin Ilka Minor kanaber auch in punkto Sardinien-Rallye auf zahlreiche Einsätze zurückblicken, wovon Johannes profitiert.



Das K4 RALLY TEAM setzt diesmal wieder auf einen bewährten ŠKODA FABIA rally2 evo, der wieder vom tschechischen Keane Motorsport Team eingesetzt wird. Für Johannes Keferböck ist die Zielsetzung eindeutig: „Wir wollen natürlich wieder so viele WRC Masters Punkte wie möglich an Land ziehen...“



Ansonsten möchte sich Johannes an jenen Satz halten, den der bei einem Test tragisch verunglückte Craig Breen als Lebensmotto hatte: „Craig sagte: ‚You have to have fun - life is too short!‘ Wir wollen die Rallye genießen, die Sonderprüfungen, die Atmosphäre. Die Stimmung bei der Rallye Sardinien ist wohl ziemlich einzigartig und darauf freuen wir uns...“