Rallye Stemweder Berg: Bericht Pröglhöf

Die Asphalt-Rallye rund um Lübbecke (DE) war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Von der ersten der zehn gefahrenen Wertungsprüfungen an lieferten sich Carlberg (Schweden) und Reiter (Deutschland) ein Duell um jede Zehntelsekunde. Bei einer Vielzahl der Sonderprüfungen konnten auch die einzigen Österreicher– TEAM OPEL AUSTRIA wieder im Zehntelkampf mitstreiten und sicherten sich im internationalen Starterfeld einen starken 3. Platz.



Nach dem dritten Podestplatz in der laufenden Saison liegen der 24-Jährige Luca Pröglhöf und seine Copilotin Christina Ettel in der Tabelle nun 17 Punkte vor den Französinnen Sarah Rumeau und Julie Amblard und konnten somit den Vorsprung weiter ausbauen. Pröglhöf: „Ich bin sehr zufrieden. Vor allem die Power Stage war cool, weil die ersten Drei nur um 0,8 Sekunden auseinanderlagen und wir somit zeigen konnten, dass wir bei der Musik sein können und einfach nur noch ein Quäntchen fehlt. Sarah hat wieder einen Super Job gemacht, der Kampf mit ihr um den letzten Podestplatz war Klasse!“



Das große Saisonfinale des ADAC Opel Electric Rally Cup steigt vom 27.-29. Oktober bei der Central European Rally, dem neuen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft rund um Passau.



Stand ADAC Opel Electric Rally Cup (nach 7 von 8 Läufen): 1. Carlberg 226 Punkte. 2. Reiter 209. 3. Pröglhöf 151. 4. Rumeau 134. 5. Van Hoof 94. 6. Lemke 91. 7. Baur 72. 8. Gudet 58. 9. Mendoza 51. 10. Rott 48. 11. Tarta 39. 12. Wittenbeck 37.