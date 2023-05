Rallye Sulingen: Pröglhöf Bericht Tag 1

Luca Pröglhöf und Christina Ettel haben nach der Besichtigung feststellt, dass es neben den typisch deutschen SPs mit vielen Abzweigungen auch die Prüfungen am IVG-Gelände sehr herausfordernd sein können; und so kam es auch.

Luca Pröglhöf und Christina Ettel haben nach der Besichtigung feststellt, dass es neben den typisch deutschen SPs mit vielen Abzweigungen auch die Prüfungen am IVG-Gelände sehr herausfordernd sein können; und so kam es auch.

Voller Zuversicht starteten Luca und Christina am gestrigen Freitag die erste Sonderprüfung von 11,6 km in der „Grünen Hölle“. Unter schwierigsten Bedingungen mit Gewitter und starken Regen ging es motiviert ins Rennen. Knapp 4 Kilometer vor dem Ende der Prüfung erlitten sie einen Reifenschaden rechts vorne, wodurch ca. 30 Sekunden verloren gegangen sind. Bei der zweiten SP belegte das Duo den fünften Platz und konnte Zeit gut machen.



Heute, Samstag, steht noch ein langer Tag bevor und das TEAM OPEL AUSTRIA wird alles versuchen, um Platze gutzumachen.



„Leider wurde die letzte Prüfung heute abgesagt, ich wäre gerne bei Dunkelheit gefahren. Morgen gehts früh morgens weiter. Wir werden weiterkämpfen.“, so Pröglhöf am Ende des Tages.