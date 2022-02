Rallye Team Kramer: Saisonvorschau 2022

Nach der zum Teil erfolgreichen und zum Teil durchwachsenen Rallyesaison für Stefan und Alfred Kramer im Jahr 2021 greifen die beiden Brüder in der Saison 2022 schwerpunktmäßig in der kroatischen Rallyestaatsmeisterschaft, wieder unterstützt vom kroatischen Autoklub Rijeka, an. Als Saisonhöhepunkt gibt es für Alfred jun. bereits zum 2. Mal die Teilnahme am WRC-Lauf in Zagreb. Für beide St.Veiter ist natürlich auch die Teilnahme an der Heimrallye Pflicht.

Nachdem all die Jahre die Zusammenarbeit mit den Copiloten hervorragend funktioniert hat, sitzen auch heuer wieder Jeannette Kvick bei Alfred jun. und Johann Drapela bei Stefan auf den heißen Sitzen.



Als Einsatzfahrzeuge dienen Stefan wieder der Mitsubishi EVO 6.5 seines Vaters und Alfred jun. ein vom slowenischen Team OPV-Racing angemieteter Peugeot 308 Rallye 4.



Dieses Team betreute im Jahr 2021 den späteren kroatischen Meister. Ein Sieg in dieser Meisterschaft ist mit dem Rallye 4 - Einsatzfahrzeug von Jeannette und Alfred jun. durchaus möglich und damit ihr erklärtes Saisonziel. Bei der WRC in Zagreb will man hingegen um einen Stockerlplatz in der sicher wieder zahlreich besetzten Klasse fighten und damit international ein Ausrufezeichen setzen.



Für Stefan und Johann gilt es in der kroatischen "Gruppe S" mit dem bereits in die Jahre gekommenen Evo so viele Punkte wie möglich an Land zu ziehen, auch in Hinsicht auf die in Kroatien hoch eingeschätzte Meisterschaft der Clubs, und natürlich in St.Veit um den internen Titel "bester Kärntner" mitzukämpfen.