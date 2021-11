Rallye W4 2021 PR 09 vor dem Start

Die morgen stattfindende Rallye W4 2021 werden 59 Teams in Angriff nehmen. Der Dreikampf um den Titel in der 2WD-Staatsmeisterschaft ist nur noch ein Duell. Acht tolle Schotterprüfungen warten auf die waghalsigen Piloten.

Die Show kann beginnen. Der Großteil der Teams, die bei der morgen früh startenden Rallye W4 dabei sind, hat die letzten Schottertests absolviert, gerüstet für das Waldviertler Schotterspektakel rund um Horn sind freilich alle. Und das sind 59 Fahrzeuge, die die administrative und technische Abnahme durch die Austrian Motorsport Federation (AMF) positiv hinter sich gebracht haben.



Der erste Starter, es ist der neue Staatsmeister Simon Wagner, verlässt mit seinem Skoda Fabia Rally2 um 7.20 Uhr die Startrampe in Fuglau, um dann 25 Minuten später am Start der ersten Sonderprüfung GH Staar – Brenntenberg zu stehen. Insgesamt sind für die 59 Teams acht Wertungsabschnitte zu bewältigen. Laut Zeitplan sollte das erste Auto dann wieder um ca. 17.45 Uhr in Fuglau im Ziel sein.



Eine brisante Absage gab es gestern leider noch. Der Tscheche David Stefan, immerhin Gesamtführender in der 2WD-Wertung musste seinen Start wegen Krankheit zurückziehen. Das heißt, der Kampf um den Staatsmeistertitel in dieser Klasse heißt Roland Stengg (Opel Corsa Rally4) gegen Fabian Zeiringer (Peugeot 208 R2). Zeiringer hat auf Stengg momentan acht Zähler Rückstand. Für beide Steirer wäre es jeweils der erste Titel. Und gleich der zweite auch, denn der Sieger aus diesem Duell ist gleichzeitig auch Junioren-Staatsmeister.