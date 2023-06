Rallye W4 2023: Letzte Vorschau

Die Zeit läuft, die Uhr tickt . . . nur noch kurze Zeit, dann beginnt die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at. Zum ersten Mal in ihrer über 40-jährigen Geschichte wird der einstens Waldviertel-Rallye genannte Staatsmeisterschaftslauf statt im Herbst im Sommer ausgetragen. Was sicht- und temperatur-bedingt eine neue Herausforderung für die 39 Teams, die administrativ und technisch zum Start zugelassen sind, bedeutet. Pünktlich um 13.17 Uhr wird Staatsmeister Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2) mit der Startnummer 1 aus dem Servicecenter in Fuglau in die Rallye geschickt.



Leider absagen musste mit Kris Rosenberger ein großer Name. „Mir sind leider einige private Termine dazwischengekommen, die sich nicht aufschieben lassen. Es tut mir sehr leid, jeder weiß, wie sehr ich mich auf das Schotterspektakel gefreut habe“, ist der ehemalige Rallye-Champion von 1997 enttäuscht, dass sein VW Polo GTI Rally2 diesmal in der Garage bleiben muss.



Die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at zählt als vierter Lauf zur Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zur 2-WD-Staatsmeisterschaft, zur Junioren-Staatsmeisterschaft, zur Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup 2000, zur Österreichischen Rallye Trophy sowie zum Internationalen Gravel Cup.