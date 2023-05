Auch bei der LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at erfreuen sich neben den Topstars besonders die einheimischen Piloten, in diesem Fall aus Niederösterreich, großer Beliebtheit

Auch bei der LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at erfreuen sich neben den Topstars besonders die einheimischen Piloten, in diesem Fall aus Niederösterreich, großer Beliebtheit

Am nächsten Wochenende geht die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at über die Bühne. Garniert mit 13 tollen Wertungsprüfungen auf dem beliebten Waldviertler Schotter und bestens organisiert von OK-Chef Christian Schuberth-Mrlik. Start ist am Freitag, 2. Juni, um 14 Uhr in St. Leonhard am Hornerwald, Schluss laut Zeitplan am Samstag, 3. Juni, um 17.10 Uhr ebendort.

Im kleinen, aber piekfeinen Feld, das für die Teilnahme am vierten Staatsmeisterschaftslauf genannt hat, gilt neben den Topstars naturgemäß den einheimischen Piloten bzw. auch Copiloten die besondere Aufmerksamkeit der meist auch wegen eines nur relativ kurzen Anreisewegs zahlreich vertretenen Fans. Unter den 80 Fahrern und Beifahrern, die am Start der Rallye W4 stehen wollen, möchten insgesamt 20 niederösterreichische Protagonisten mit ihren Boliden für Action sorgen.



Hier die 20 blau-gelben Local Heroes bei der Rallye W4:



Klasse 2 (ORM)

Startnummer 15: Bernhard Stitz (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 21: Wolfgang Scherleithner (Citroen DS3 Rally2)



Klasse 4 (ORM-2WD)

Startnummer 11: Luca Waldherr (Opel Corsa Rally4)

Klasse 6.1, 6.2 und 6.3 (Historische Staatsmeisterschaft)

Startnummer 33: Lukas Schindelegger / Helmut Schindelegger (Ford Escort RS2000 MK2)

Startnummer 35: Catharina Schmidt (Copilotin von Johannes Huber, Porsche SC)

Klasse 7.1 (Rallye Cup)

Startnummer 18: Markus Kroneder (Mitsubishi Lacer Evo V)

Startnummer 39: Helmut Aigner (Copilot von Eugen Friedl, Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 41: Kathrin Redlingshofer-Miev (Copilotin von Stefan Kaar, Mitsubishi Evo VI)

Startnummer 42: Pia Steffe / Nina Spitaler (Mitsubishi Lancer Evo V)

Startnummer 43: Gerhard Hajszan / Peter Treybal (Subaru Impreza)

Klasse 7.2 und 7.3 (Rallye Cup 2000):

Startnummer 27: Michael Franz (VW Gof 3 Kit Car)

Startnummer 32: Harald Ruiner / Ramona Carvat (Nissan 350Z)

Klasse 8 (Prototypen):

Startnummer 8: Christoph Zellhofer / Andre Kachel (Suzuki Swift ZMX)

Startnummer 19: Roland Matusch (Copilot von Rudolf Leitner, Ford Fiesta Proto)

Startnummer 22: Thomas Pyringer (Mitsubishi Lancer Evo VII)

Die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at zählt als vierter Lauf zur Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zur 2-WD-Staatsmeisterschaft, zur Junioren-Staatsmeisterschaft, zur Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup 2000, zur Österreichischen Rallye Trophy sowie zum Internationalen Gravel Cup.