Rallye W4 2023: Vorschau

Wer es nicht schon in unserem Interview mit Achim Mörtl vom 5.5. gelesen hat, dem dürfte spätestens beim Betrachten des W4-Logos im Jahre 2023 auffallen, dass sich da etwas getan hat; das traditionelle Grün wird durch einen erheblichen Gelb-Anteil ergänzt. Dasselbe Gelb, das schon die Jännerrallye und zuletzt auch die Lavanttal Rallye optisch in Szene zu setzen vermochte. Die Erklärung ist so erfreulich wie einfach: LKW FRIENDS on the Road tritt nach dem Staatsmeisterschaftslauf in Freistadt und in Wolfsberg auch beim Schotterspektakel am 2. und 3. Juni rund um St. Leonhard am Hornerwald als Hauptsponsor auf, wodurch sich für den vierten ORM-Saisonlauf der Name LKW FRIENDS on the Road RallyW4 2023 powered by MeinBezirk.at ergibt.



In der MAN Truck Verkaufs- und Serviceniederlassung in Leopoldsdorf bei Wien fanden sich daher gestern die Hauptprotagonisten des Deals zum Fototermin und zum persönlichen Austausch ein: LKW FRIENDS on the Road-Präsident Mag. Dr. Christian Spendel, Rallye-W4-Organisator Christian Schuberth-Mrlik sowie der Obmann der Fachgruppe Güterbeförderung der Wirtschaftskammer NÖ Markus Fischer, der zudem auch Obmann des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich ist. Er vertritt also nicht nur das Bundesland Niederösterreich, sondern in seiner zweiten Funktion auch das gesamte Bundesgebiet als oberster Interessenvertreter der österreichischen Güterbeförderung und ist auch im Vorstand von LKW FRIENDS on the Road.



Mag. Dr. Christian Spendel: „Für uns heißt es, Nach der Rallye ist vor der Rallye‘. Jännerrallye war die erste, Lavanttal die zweite, und dann habe ich die höfliche Frage gestellt, wie es mit der W4-Rallye ausschaut. Da hat wieder Achim Mörtl den Kontakt zu Christian Schuberth-Mrlik hergestellt, und wir sind uns auch hier bezüglich eines Hauptsponsorings einig geworden. Unsere Intention ist es einfach, rund um diese Rallyeszene so breit wie möglich unsere Botschaft zu platzieren. Nämlich, dass eine moderne Gesellschaft ohne LKW nicht funktioniert. Und die Themen haben sich seit der Lavanttal-Rallye nicht geändert. Wir haben hochmoderne und hochtechnologische Arbeitsgeräte im Rallyesport genauso wie im Transport. Hier sind es die Rallyepiloten und da sind es die LKW-Fahrer. Beide bewegen was, im wahrsten Sinn des Wortes, und das wollen wir transportieren.“



Markus Fischer: „Die Motorsport-affine Community ist eine begeisterte Szene, die auch dem LKW gegenüber nicht abgeneigt ist, denn es geht um PS. Wir fahren mit 400 PS plus, und bei der Rallye geht es mit bis zu 300 PS dahin. Dementsprechend ist da schon eine Symbiose gegeben. Und da haben wir uns gedacht, dass wir als Fachgruppe Niederösterreich erstmalig und gerne einen Beitrag leisten und gemeinsam mit der einen Teil des Hauptsponsorings mit übernehmen. Somit freuen wir uns schon auf zwei heiße und spannende Tage im Waldviertel.“



Christian Schuberth-Mrlik: „Über die Kooperation mit LKW FRIENDS on the Road freue ich mich natürlich sehr. Denn im letzten Jahr hat man ja gemerkt, dass uns das Budget ausgegangen ist. Wir haben dann erkannt, dass wir die Veranstaltung nicht durchziehen können und mussten leider absagen. Heuer hat es zwar nicht so schlecht ausgeschaut, aber um so besser ist es, mit einem neuen Partner - neben den „Bezirksblättern“ - gut gerüstet zu sein. LKW FRIENDS on the Road ist ein sehr großer Partner, der uns dementsprechend unter die Arme greift. Ich finde es sehr spannend. PS-affine Leute gibt es da wie dort, und ich denke, wir werden das Kapitel Rallye W4 mit einem Schotterspektakel, Staub und Emotion würdig abrunden.“