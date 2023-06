Rallye W4 2023: Vorschau Baumschlager

„Ein Platz unter den Top 3 ist das Ziel, und das sollte auch machbar sein“, zeigt sich der Rekordstaatsmeister selbstbewusst.



Die letzten Tests auf Schotter, also auf jenem Terrain, auf dem auch im Waldviertel ge-fahren wird, steigern die Zuversicht des Oberösterreichers, der bei der Rallye W4 mit Pirmin Winklhofer auf dem Beifahrersitz unterwegs sein wird. „Der letzte Test am Mitt-woch war äußerst zufriedenstellend. Der Fabia RS Rally 2 ist ausgezeichnet gelaufen und wir haben eine sehr gute Schotter-Abstimmung gefunden“.



Das letzte Hemd wird der 63jährige dennoch nicht riskieren. Ersatzteile sind nach wie vor rar und der Fabia RS Rallye 2 soll schon nächstes Wochenende weder in Deutsch-land eingesetzt werden. Erschwerend kommt auch hinzu, dass Baumschlager im Wald-viertel ohne seinen Renningenieur Walter Illmer auskommen muss. Illmer ist bei der Ral-lye WM in Sardinien im Einsatz. Der Austausch zwischen Baumschlager und seinem Techniker erfolgt daher über das Telefon.



Vor der Rallye W4, die heuer bereits im Juni und nicht erst zu Ende der Saison ausge-tragen wird und über 13 Sonderprüfungen führt, liegt Raimund Baumschlager mit 33 Punkten auf Platz drei in der Meisterschaft.