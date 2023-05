Rallye W4 2023: Vorschau FS Motorsport

Mit Markus und Michael Kroneder starten bei der Rallye W4 ein Vater und sein Sohn mit unterschiedlichen Autos im FS Motorsport Team. Dazu kommt Jungtalent Stefan Kaar, der sich auf seine erste Schotter-Rallye freut...



#18 Markus Kroneder/Harald Zehetbauer (Mitsubishi Carisma)



„Mein Sohn Michael gibt nun sein Rallye-Debüt - seinen ersten Slalom fuhr er mit 14 oder 15 und beim Eisfahren hat er sich immer gut angestellt, er ist mit der Zeit immer mehr gereift. Beim Slalom fuhren er und ich mit einem Straßen-Corsa - er ist immer schneller geworden und war dann bereits schneller als ich. Er soll seine eigenen Erfahrungen sammeln. Ich hätte ihm einen erfahrenen Copiloten empfohlen aber er möchte lieber mit seinem Freund loslegen, auch das passt für mich. Zumal ich denke, dass er bei seiner ersten Rallye ohnehin wenig auf den Aufschrieb hören wird. Ich selbst fuhr im Waldviertel bislang dreimal, die W4 fuhr ich erst ein Mal. Für mich ist das eine Heimrallye, ich wohne ja in Langenlois. Ich werde ansonsten heuer nicht viel zum Fahren kommen, starte bei der W4 in meinem alten gelben Evo, das ist beinahe wie ein Revival. Wir wollen nur Spaß haben und ins Ziel kommen, das Ergebnis ist diesmal nebensächlich.“



#41 Stefan Kaar/Kathrin Redlingshofer-Milev (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Ich fahre am Wochenende meine erste Schotter-Rallye - ich hatte aber letzten Freitag ein Schotter-Training mit einem Coach und das war voll lehrreich und mega interessant - es ist unvorstellbar, wie viel Grip die Schotterreifen aufbauen, da werden die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt. Offiziell ist die W4 meine dritte Rallye, aber im Lavanttal kam ich ja nicht weit. Wir wollen nun einfach Kilometer und Erfahrungen für nächstes Jahr sammeln. Ich möchte mich bei meinem Hauptsponsor staff24 ganz herzlich bedanken..“



#46 Michael Kroneder/Lukas Hoffmann (Suzuki Swift Sport)



„Ich habe mir einen Suzuki Swift Sport gekauft und Franz Sonnleitner hilft mir dabei, diesen aufzubauen. Mein Beifahrer Lukas Hoffmann ist zugleich ein guter Freund, wir kennen uns schon ewig. Wir fahren aus Spaß heraus, einfach weil es eine Gaude ist. Heuer stehen für uns zwei Rallyes auf dem Programm: W4 und Herbstrallye. Nächstes Jahr wollen wir schauen, was geht. Wir hatten einen Test in Fuglau, doch dort besteht die Strecke zum Großteil aus Asphalt, Schotter ist für mich also ziemlich neu. Die Rallye W4 zu fahren, war schon immer ein Ziel von mir. Ich bin mit zehn Jahren beim Papa im Rallyeauto gesessen, war bei seinen Rallyes dabei - jetzt kann ich endlich meinen Traum verwirklichen. Natürlich braucht man in diesem Sport Sponsoren und daher suchen wir natürlich immer welche - ich möchte mich aber auch bei meinen bestehenen Sponsoren bedanken die da wären: I Center Menhart, Open Systems, Schremser, Abnehmen im Liegen, Llois, Bauer Grafik, R+H EDV, Behind Bars, NRP + ADM racing.“