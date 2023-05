Rallye W4 2023: Vorschau Friedl-Aigner

Nach der VIVAPVSKA-DOLINA Rallye in Slowenien ist für Eugen Friedl nun ein Wechsel auf die Schotterpfade des Waldviertels angesagt. Die W4-Rallye findet am kommenden Wochenende 2./3.Juni im Raum Horn statt, ist die einzige Schotter-Rallye in Österreich und zählt zur OEM österreichischen Rallye-Meisterschaft. Start ist ab Freitag zu Mittag, bis Samstag am Abend werden insgesamt 13 Sonderprüfungen gefahren. Diese Veranstaltung findet heuer erstmals im Sommer und nicht wie üblich im Spätherbst statt.



An der „Waldviertel?Rallye“ hat Eugen bereits mehrfach erfolgreich teilgenommen, das letzte Mal ist er sie 2012 mit einem Evo VI gefahren. Schon damals, vor 11 Jahren, waren Sonderprüfungen wie Manhartsberg oder Staar Wolfshoferamt Herausforderung und Genuss zugleich. „Little Finnland“ - Nomen est omen: sehr schnelle Streckenabschnitte mit leichten Kuppen – da werden bei Eugen vermutlich bei manchen Streckenabschnitten Erinnerungen an die Vergangenheit wach.



Zum Einsatz kommt wieder der Mitsubishi Evo IX, natürlich für eine Schotter-Rallye entsprechend adaptiert und präpariert. Die Vorbereitung und Betreuung erfolgt wieder durch Rallye-ABST mit Martin Kalteis und seinem Team. Erfreulicherweise konnte die KFZ-Teile Firma AUTOFUN im Rahmen eines Sportsponsoring für diesen Einsatz begeistert werden.



Nachdem die Harmonie bei der letzten und ersten gemeinsamen Rallye mit Helmut Aigner als Co-Pilot so gut geklappt hat, wird Helmut wieder die „pacenotes“ vorlesen. Für ihn ist es übrigens die erste Rallye im Waldviertel und er ist deshalb schon sehr gespannt und wieder voll motiviert.



Die Vorfreude auf diese traditionsreiche Schotter-Rallye ist bei beiden sehr groß, der Spaßfaktor ist wichtig und das Ergebnis ergibt sich dann von selbst!