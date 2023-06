Rallye W4 2023: Vorschau Schindelegger

Die Heim-Veranstaltung RallyeW4 wird für das Waldviertler Rallyeteam Schindelegger, aus Heidenreichstein/Eberweis, zur großen Herausforderung. Es finden sich wieder starke Konkurrenten auf der Startliste, und dass die heimische Schotterrallye zu einer der härtesten im Kalender zählt, ist wohlbekannt. Ruppige Straßen und Schläge setzen den Fahrzeugen und Piloten zu, und dieses Jahr kommt durch den neuen Termin wohl auch noch Hitze ins Programm.



Bei der Generalprobe in Krumlov in Tschechien waren Lukas und Helmut bis zur achten Sonderprüfung auch im internationalen Vergleich schnell unterwegs, aber leider dann auch zu schnell. Ein Ausritt in die Botanik war die Folge, und mit guter Reaktion und einigem Glück konnte ein schwerer Unfall verhindert werden.

Trotzdem: Das hintere Radlager war beschädigt und mit den extrem langen Verbindungsetappen wollte man den Start im Waldviertel nicht durch einen wahrscheinlichen Folgeschaden gefährden...



Die Schäden konnten von Rallyemechaniker Mike Schwingenschlögl einen Tag später repariert werden, und das Team freut sich schon sehr auf die anspruchsvolle W4 Rallye, mit der man ja noch eine Rechnung aus 2021 offen hat.



Der Dank gilt besonders unseren Sponsoren Eschelmüller Holz, San Lucar, Autohaus Hörmann und Metalltechnik Kainz. Ohne sie wäre die Teilnahme bei der W4 aus finanzieller Sicht nicht möglich. Denn der einzige Schotterlauf des Jahres verlangt neben speziellen Reifen auch ein komplett anderes Fahrwerk. Alles Investitionen, die sich ein Team nur mit jahrelangem Rückhalt der Sponsoren leisten kann.



Schon zu Beginn der Rallye, am Freitag, ab 14 Uhr, stehen schwere und schnelle Prüfungen in Limberg und der Klassiker Manhartsberg am Programm und am frühen Abend für das Publikum und Rallyefans die Superspecial in der MJP Arena.

Am Samstag, Beginn 8 Uhr, geht es nach Brenntenberg, Schiltern, Wegscheid und Little Finnland. Alles im Raum St. Leonhard und damit sehr gut erreichbar für die Zuseher. Ein genauer Streckenplan ist ab 30.5. unter www.rallyew4.at/2023/streckenplan.html verfügbar.



Das Rallyeteam Schindelegger freut sich schon jetzt auf zahlreiche Fans, und wird wieder eine tolle Show abliefern.

Für alle, die es nicht in die Wälder in der Horner Gegend schaffen, gibt es wieder ein Live Timing unter www.rallyew4.at/2023/results.html