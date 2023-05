Am kommenden Wochenende (2/3. Juni 2023) findet im Waldviertel, genauer gesagt im Raum St. Leonhard am Forst, die Rallye W4 als vierter Lauf zur heimischen Rallyemeisterschaft statt. Mit dabei ist wieder für ZM-Racing der Juniorchef des Autohauses Zellhofer, Christoph Zellhofer dessen SUZUKI Swift ZMX wieder topfit und revidiert zu diesem Schotterklassiker gebracht wird. Erfreulich ist auch das Comeback von Andre Kachel als Co-Pilot, der sich bei einem Rallye-Einsatz in Deutschland schmerzhafte Rippenverletzungen zugezogen hat. Er musste zuletzt auch im Lavanttal diesbezüglich pausieren.



Die Rallye W4 die diesmal nicht das Finale der ÖM bildet, sondern mitten im Sommer gefahren wird ist eine der Lieblingsrallyes für Christoph Zellhofer:“ Ich finde es einfach super klass, dass man mehr als 80 % der Rallye auf Schotter unterwegs ist. Ich liebe diesen Untergrund, es ist einfach Rallyesport pur und ergibt auch ein ganz tolles Fahrgefühl.“



Ziemlich viel hat man bei ZM-Racing im Vorfeld dieser Rallye W4 am SUZUKI SWIFT ZMX gearbeitet. Man hofft diesmal von irgendwelchen Defekten wie Turbolader oder Reifenproblemen verschont zu bleiben:“ Natürlich braucht man dazu auch das nötige Glück, weil gänzlich ausschalten kann man solche Zwischenfälle nicht. Aber wir haben gezeigt, dass wir bei den bisherigen Rallyes immer dann, wenn wir versucht haben Zeit gut zu machen, sehr schnell unterwegs waren und diese Aufholjagden auch wichtige Punkte für die Meisterschaft gebracht haben. Für den heimischen Rallye Cup der AMF findet man die meisten Starter in der Nennliste. Mitkonkurrenten wie Markus Stockinger, der Deutsche Florian Auer oder die beiden Ungarn Attila Rongits und Miklos Kazar werden gerade auf den Schotterstrecken starke Gegner sein. Trotzdem wollen wir mit einem vollen Erfolg wieder die Tabellenspitze im Punktestand des ORC übernehmen.“