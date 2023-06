Rallye W4 2023: Wetterbericht

Alle Jahre wieder stellt sich im Frühling die Frage: Wann beginnt der Sommer? In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember. Im Gegensatz dazu beginnen sie in der Astronomie an den Tagen der Tag- und Nachtgleiche bzw. des höchsten und niedrigsten Punktes der Sonnenbahn. Dies sind die Tage zwischen dem 20. und 23. der zuvor genannten Monate. Nach meteorologischer Zeitrechnung fängt der Sommer also jeweils am 1. Juni, also heute, an (Ende am 31. August), in der Astronomie (kalendarisch) beginnt er am 21. Juni (und endet am 21. September).



Alles (un)klar? Egal, wichtig ist, dass an diesem Wochenende, sprich von heute bis Sonntag, also auch an den Renntagen zur LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at am 2. und 3. Juni wettermäßig beste Bedingungen prognostiziert sind. Sprich, es soll trocken und angenehm warm mit Werten zwischen 23 und 26 Grad werden.

Genau das war auch ein Mitgrund, warum Rallye-W4-Organisator Christian Schuberth-Mrlik sein eigentlich traditionelles Saisonfinale diesmal in den Juni vorverlegt hat. „Ich glaube, die Rallye bei uns im Waldviertel wird für die Piloten dadurch eine ungewohnte Herausforderung. Die Lichtverhältnisse sind ganz anders als im düsteren Herbst. Auch der steinige Untergrund wird sich bei Trockenheit anders präsentieren als bei bislang meist vorgefundener Nässe. Und sehr staubig wird’s auch werden. Aber auch das gehört bei einer zünftigen Schotterrallye sowieso dazu.“



Wie auch immer, die Teilnehmer freut es offensichtlich. Sämtliche Spitzenpiloten befürworten nämlich zum einen den Weg von Schuberth-Mrlik vom Herbst in den Sommer und sind zum anderen voller Vorfreude auf den geliebten losen Untergrund. Staatsmeister Simon Wagner bringt es stellvertretend für viele andere auf den Punkt: „Ich bin glücklich darüber, dass wir im Rahmen der Meisterschaft endlich wieder einmal eine Rallye auf Schotter fahren. Schade, dass es nicht sogar eine zweite davon im Kalender gibt. Neben fünf ORM-Rallyes auf Asphalt ist das eine sehr willkommene Abwechslung und in Wahrheit der Lieblingsbelag eines jeden Rallyefahrers. Noch dazu, wenn es wie im Waldviertel eine Schotterrallye ist, die absolut keinen internationalen Vergleich zu scheuen braucht.“



Die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at zählt als vierter Lauf zur Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zur 2-WD-Staatsmeisterschaft, zur Junioren-Staatsmeisterschaft, zur Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup 2000, zur Österreichischen Rallye Trophy sowie zum Internationalen Gravel Cup.