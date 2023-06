Rallye W4 2023: Zwischenbericht nach SP11

Zwei Prüfungen sind bei der LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at. im Raum St. Leonhard am Hornerwald noch zu absolvieren. Weiterhin hat Hermann Neubauer im Kampf um den Sieg die Zügel in der Hand, kann Verfolger Simon Wagner nicht deutlich, aber relativ sicher auf Distanz halten. Rund 15 Wertungskilometer vor dem Ziel liegen noch zehn Sekunden zwischen den beiden heimischen Toppiloten.



Allerdings haben es die letzten zwei Prüfungen Wegscheid und Little Finland schon in sich. Diese bittere Erkenntnis mussten etliche Piloten aus dem Spitzenfeld machen. So zum Beispiel Raimund Baumschlager, der bei der Wasserdurchfahrt in Wegscheid einschlug und sich den Kühler seines Skoda Fabia Rally2 demolierte. Zwar halfen die Zuschauer dem bis dahin Drittplatzierten, wieder aus dem Wasser und auf die Strecke zu kommen, aber dann ging nichts mehr. Nach dem Ungarn Attila Rongits (Motorschaden) und Alexander Strobl (Unfall) erwischte es auch den stark fahrenden Christoph Zellhofer, dessen Suzuki Swift ZMX unmittelbar nach der SP 11 mit Differenzialschaden abgestellt werden musste. Und schließlich musste auch Bernhard Stitz wegen einem technischen Defekt am Ford Fiesta Rally2 seinen Traum von einem Top-ten-Platz aufgeben.

Rallye W4 2023, Stand nach 11 von 13 Sonderprüfungen