Rallye W4 2023: Zwischenbericht nach SP2

Geschafft! Seit exakt 14 Uhr läuft die Punktejagd bei der heurigen LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at. Zu diesem Zeitpunkt fuhr Staatsmeister Simon Wagner mit der Startnummer 1 ins Steinbruchgelände der Firma Hengl in Limberg bei St. Leonhard am Hornerwald ein, um dort seinen Skoda Fabia RS Rally2 spektakulär durch die Prüfung zu jagen. Als Schnellster im Ziel war jedoch nicht er, sondern die Startnummer 2: Hermann Neubauer (Skoda Fabia Rally2 Evo) nahm offensichtlich seinen Schwung vom Sieg im Lavanttal mit ins Waldviertel und bewältigte die 7,26 Wertungskilometer um 1,5 Sekunden flinker als der Titelverteidiger. Dass dieses Match noch enger geht, haben die zwei schon oft bewiesen und dokumentierten das dann bereits auf SP 2, dem 18,20 Kilometer langen Rundkurs in Manhartsberg. Hier lag im Ziel wieder Simon Wagner vor Hermann Neubauer – um ganze sechs Zehntelsekunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 101,06 km//h. Damit liegt zwischen den Favoriten nach bislang zwei von heute fünf Prüfungen nicht einmal eine Sekunde.



Als klare Nummer 3 und somit in seinem Plan vom Podium liegt Raimund Baumschlager auf dem dritten Platz. Der neunfache Waldviertel-Sieger im Skoda Fabia RS Rally2 hat diesen momentan relativ abgesichert, denn der auf Platz vier liegende beste Ungar Milos Kazar (Mitsubishi Lancer Evo IX) hat bereits fast eine Minute Rückstand auf Baumschlager.

Dahinter matchen sich jedoch in dramatischen Sekundenbereichen bekannte Namen der österreichischen Rallye-Szene wie Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX), Bernhard Stitz (Ford Fiesta Rally2), Markus Stockinger (Mazda 2 Proto) oder auch die besten 2WD-Piloten Fabian Zeiringer, Luca Waldherr und Roland Stengg um durchaus mögliche Top-ten-Plätze in der Gesamtwertung.



Die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at. zählt als vierter Lauf zur Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zur 2-WD-Staatsmeisterschaft, zur Junioren-Staatsmeisterschaft, zur Historischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup, zum Österreichischen Rallye Cup 2000, zur Österreichischen Rallye Trophy sowie zum Internationalen Gravel Cup.

Rallye W4 2023, Stand nach 2 von 13 Sonderprüfungen