Rallye W4 2023: Zwischenbericht nach SP9

Mit den restlichen acht Sonderprüfungen nach den gestrigen fünf geht die LKW FRIENDS on the Road Rallye W4 powered by MeinBezirk.at. im Raum St. Leonhard am Hornerwald heute Abend zu Ende. Die Hälfte davon ist bereits absolviert, und die Teams befinden sich in der Mittagspause, die jedoch von hektischen Tätigkeiten der Mechaniker-Crews an den Boliden geprägt ist.



Nachdem Hermann Neubauer gestern mit Siegen auf allen fünf Sonderprüfungen eine Art Alleinherrschaft im Waldviertel führte, macht ihm heute zumindest bis jetzt Simon Wagner etwas Land streitig. Während sich Neubauer die beiden Rundkurse Weinbergdorf Schiltern sicherte, holte sich Wagner die beiden Abschnitte GH Staar – Brenntenberg. Vor den letzten vier Prüfungen am Nachmittag trennen die beiden Skoda-Piloten 11 Sekunden, was also heißt: Entschieden ist noch gar nix!



Auf Platz drei ist Raimund Baumschlager (ebenfalls Skoda Fabia Rally2) einzementiert. Von seinem Vordermann Simon Wagner trennen ihn eineinhalb Minuten. Und von hinten droht dem Rekord-Staatsmeister keine Gefahr, weil Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX) zwar mit Platz vier ein für ihn tolles Zwischenergebnis vorweisen kann, aber von Baumschlagers Podestplatz fast vier Minuten entfernt ist.



Dahinter tobt ein wilder Kampf um den Sieg in der 2WD-Staatsmeisterschaft, wo noch immer der Steirer Fabian Zeiringer vorne liegt, sich aber mit Händen und Füßen gegen die Angriffe des Favoriten und Opel-Corsa-Markenkollegen Luca Waldherr wehren muss. Der Vorsprung Zeiringers beträgt nur noch drei Sekunden. Ex-Meister Roland Stengg (ebenfalls Opel Corsa Rally4) fällt da mit über einer Minute Rückstand momentan etwas zurück.

Rallye W4 2023, Stand nach 9 von 13 Sonderprüfungen