Rallye W4: Preisgeld für Junioren

Vor jeder Rallye werden Vorausautos über die Sonderprüfungen geschickt. Was einerseits der Sicherheit dient, weil dadurch sichergestellt wird, dass der Wertungsbereich frei ist und von den nachfolgenden Piloten ohne Bedenken mit höchstmöglichem Tempo durchquert werden kann, bedeutet für ausgewählte oder zahlungswillige Zuschauer oft auch die Gelegenheit, im Cockpit neben einem Profi Rallye-Feeling zu verspüren.



Auch bei der Rallye W4 am 2./3. Juni werden von Hauptsponsor LKW FRIENDS on the Road wieder zwei Mitsubishi Evo IX aus dem Hause Schmollngruber im Vorfeld unterwegs sein. Präsident Dr. Christian Spendel erklärt: „Da bieten wir Mitgliedern bzw. Transportunternehmern der WKO-Fachgruppe Niederösterreich die Möglichkeit, Mitarbeiter zu nominieren, die hier mitfahren dürfen.“ An der Seite von Patrick Winter oder Ex-Staatsmeister Achim Mörtl haben dieses tolle Erlebnis schon viele mutige Zeitgenoss(inn)en bei der Jänner- oder auch Lavanttal-Rallye genießen dürfen.



Die beiden Kärntner Christian Spendel und Achim Mörtl verbindet seit ihrem erstmaligen Zusammentreffen bei der heurigen Jännerrallye überhaupt eine gleiche Denkweise. So benutzte Mörtl seine Kontakte ins Lavattal sowie auch zu Christian Schuberth-Mrlik bei der Rallye W4, um als Sponsor-Einfädler von LKW FRIENDS on the Road aufzuscheinen.

Der neueste Coup der Hauptdarsteller Mörtl und Spendel betrifft den Rallye-Nachwuchs. Achim Mörtl erklärt: „Als ehemaliger Staatsmeister und interessierter Beobachter der Szene ist natürlich auch der Nachwuchs in meinem Blickfeld. Um jungen Piloten vielleicht einen Ansporn zu geben, im Rallyesport tätig zu werden oder noch mehr aus sich herauszuholen, habe ich mit Christian Spendel einen Partner für eine tolle Aktion bei der W4-Rallye gefunden. LKW FRIENDS on the Road spendet dem schnellsten Junior im Waldviertel einen 1000-Euro-Scheck.“ Eine Motivationsspritze, die auch völlig in Christian Spendels Gedankenwelt Platz findet. „Auch wir im Transportwesen bauen auf die Jugend, egal ob als LKW-Fahrer oder im Vertrieb. Wir suchen ständig nach den Besten.“



Weitere Sponsoren auf den Nachwuchs-Zug aufgesprungen



Wie im letzten Moment bekannt wurde, fanden auf Achim Mörtls Betreiben hin noch weitere Gönner am Projekt für den Rallye-Nachwuchs Gefallen.



So gibt es letztendlich von LKW Friends on the Road, Johannes Keferböcks neuem Sponsor AEP (Alternative Energy Projects), Raimund Baumschlager und einem nicht genannt werden wollenden Spender bei der Rallye W4 für die Junioren ein Preisgeld von 3500 Euro. 2000 davon erhält der Sieger, 1000 der Zweite und 500 der Dritte.