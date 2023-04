Rallye W4: Vorschau

Zwar steht am 14./15. April noch die Lavanttal Rallye in Kärnten dazwischen, ungewohnter Weise wirft aber auch die Rallye W4 schon ihr Licht ins Geschehen. Ungewöhnlich deshalb, weil der Lauf im Waldviertel bislang schon fast traditionell den Schlusspunkt in der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft gebildet hat. Nicht so aber heuer, denn die Rallye W4 2023 wird schon am 2. und 3. Juni ausgetragen. Warum, erklärt Veranstalter Christian Schuberth-Mrlik so: „Erstens war der Abstand zwischen der Lavanttal Rallye im April und der Weiz Rallye im Juli sehr groß, also wollten wir dies Lücke schließen. Zweitens finde ich es eine willkommene Abwechslung, einmal vielleicht nicht im Nebel, sondern bei sommerlichen Temperaturen zu fahren.“



Die Rallye-W4-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf die Teams und auch die Fans warten einige Neuerungen. Nicht nur neue Sonderprüfungen, auf die in späteren Aussendungen noch näher eingegangen wird, sondern auch die Umgebung. Christian Schuberth-Mrlik dazu: „Im heurigen Jahr konzentriert sich alles um meine Heimatgemeinde St. Leonhard am Hornerwald, die auch Mittelpunkt der Rallye sein wird.“ Nostalgie pur verspricht der ehemalige Waldviertel-Rallye-Sieger den Interessenten. „Auch der Zieleinlauf wird in St. St. Leonhard am Hornerwald sein, und zwar direkt am Hauptplatz.“



Tagestickets um 15 Euro sind bereits erhältlich. Das Ticket gilt an beiden Veranstaltungstagen. Am 2. und 3. Juni steht das Waldviertel im Zeichen des Motorsports. Ganz unter dem Motto: Action, Drifts und Schotter!