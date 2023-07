Rallye Weiz 2023: Bericht FIA Rallye Stars

Die von einem engagierten Team ehrenamtlicher Funktionäre des Rallye Club Steiermark organisierte Rallye Weiz war die zweite von sechs Veranstaltungen, die sorgfältig für die FIA Rally Star Training Season ausgewählt wurden. Es war auch die erste von vier Veranstaltungen auf Asphalt und die erste, die über zwei komplette Tagesabschnitte ging.



Die hügeligen Straßen der Rallye und die zahlreichen Grip- und Rhythmuswechsel boten den FIA Rally Star Training Season-Rekruten eine ausgezeichnete Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in ihren identischen Ford Fiesta Rally3, die von M-Sport Polen vorbereitet wurden, zu verfeinern. Erschwerend kam hinzu, dass es im Vorfeld der Veranstaltung geregnet hatte, was zu nassen, aber abtrocknenden Bedingungen auf den Prüfungen am Freitagmorgen führte.



Wie sich die Rallye Weiz für die FIA Rally Star Fahrer entwickelte

Während das Ziel für alle FIA Rally Star-Piloten darin bestand, so viele Kilometer wie möglich zu absolvieren und das Ziel zu erreichen, gab es auch eine klare Erwartung an die zukünftigen FIA World Rally Champions, ihren Speed und ihr Potential zu demonstrieren.



Der Peruaner Caparo, der sich durch seinen Sieg beim amerikanischen Finale im Mai für die FIA Rally Star Training Season qualifiziert hatte, tat genau das, indem er seine Erfahrung im Kartsport voll ausnutzte und auf den Prüfungen eins und drei die schnellste Zeit der Rally3-Teilnehmer fuhr.



Die Entscheidung des 26-Jährigen, seinen Fiesta Rally3 mit mittelharten und harten Pirelli-Reifen in einer Kreuzformation zu bestücken, gab ihm das nötige Selbstvertrauen, was sich in seinem Vorsprung in der Kategorie von 5,7 Sekunden beim ersten Servicestopp widerspiegelte.



Caparo fuhr eine weitere Bestzeit auf WP5 und erreichte das Ende der ersten Tagesetappe mit einem Vorsprung von 9,1 Sekunden vor Jürgenson, der der schnellste der FIA Rally Star Fahrer auf den WP2 und WP4 war.



Jürgenson übernahm auf der zweiten Tagesetappe am Samstag die Führung, und der Estländer beendete die Veranstaltung mit insgesamt fünf Etappensiegen. Caparo und Gill waren am Samstag zweimal die Schnellsten und sicherten sich die Plätze zwei und drei in der Endabrechnung.



Auch Abdullah Al-Tawqi absolvierte die anspruchsvolle Strecke unter genauer Betreuung der FIA-Rallye-Star-Vertreter vor Ort. Der Fahrer aus dem Oman nutzte jede Gelegenheit, um sich an die Strapazen einer Rallye auf Asphalt zu gewöhnen - etwas, das er zuvor noch nie gemacht hatte.



Annia Cilloniz lag an vierter Stelle der FIA-Rallye-Star-Piloten, als sie auf WP8 ausfiel. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus gaben die Mediziner der Peruanerin Entwarnung.



Max Smart konnte bei der Rallye Weiz nicht antreten, da der Schaden an seinem Ford Fiesta Rally3, den er bei einem Testunfall verursacht hatte, vor Ort nicht repariert werden konnte.



Die FIA Rally Star Training Season wird nach der Sommerpause mit der Rallye Nova Gorica fortgesetzt, einer Asphaltveranstaltung in Slowenien, die vom 22. bis 24. September stattfindet.



FIA Rally Star Projektleiter Jérôme Roussel sagte: "Es war wirklich großartig zu sehen, dass Abito, Romet und Taylor an der Spitze der Zeitenliste standen und in Bezug auf die Leistung das ganze Wochenende sehr nahe beieinander lagen. Abito hat viele überrascht, als er zu Beginn der Rallye die RC3-Klasse anführte, was zum Teil auf seine kluge Reifenwahl zurückzuführen war. Bei seinem Schotterdebüt in San Marino war er konstant und machte keine dummen Fehler, und so war es auch hier. Da er aus dem Kartsport kam, konnten wir deutlich sehen, dass er sich auf Asphalt wohler fühlte. Jedes Mal, wenn er die Abstimmung des Autos verbesserte, verbesserte sich die Zeit. Es war wirklich eine perfekte Rallye von ihm und Willy. Romet fuhr ebenfalls eine perfekte Rallye, er war schnell, wenn er schnell sein musste, und hielt sich auf den letzten Prüfungen zurück, wenn es nötig war, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich freue mich sehr, dass er nächste Woche die Rally Estonia in der WRC in seinem eigenen Ford Fiesta Rally4 bestreiten wird. Vor drei Jahren sagte er, er hätte nicht zu träumen gewagt, was jetzt mit ihm passiert, aber es ist Realität und er hat es verdient. Für Taylor war es das erste Mal, dass er auf Asphalt fuhr, aber er fuhr eine Rallye ohne Fehler, stark, ruhig, engagiert, der perfekte Job von jemandem, der das Potenzial hat, auf ein anderes Level zu kommen. Es war eine schwierige Rallye für Abdullah, und es fiel ihm schwer, bei seinem Debüt auf Asphalt Selbstvertrauen zu gewinnen. Aber sein Plan war es, die Rallye zu beenden, und das hat er auch getan. Er weiß, dass er noch einiges an Arbeit vor sich hat, und das ist völlig in Ordnung. Für Annia und Max war es ein enttäuschendes Wochenende. Natürlich waren wir sehr froh, dass es ihnen nach ihren Stürzen gut ging, aber sie verpassten es, viel Erfahrung zu sammeln, was sie am meisten brauchen. Abschließend müssen wir dem Rallye Club Steiermark für all seine Unterstützung und Hilfe danken und für die Organisation einer sehr schönen Veranstaltung mit einer netten Atmosphäre. Es war auch gut für die FIA Rally Star Fahrer, an einem Lauf der FIA European Rally Trophy teilzunehmen."



