Rallye Weiz 2023: Bericht Opening Party

Es war eine Premiere, die keiner gerufen hatte: Die Opening Party zur 14. Rallye Weiz welche gestern Abend in der Europa-Allee mitten in der oststeirischen Bezirkshauptstadt zum siebenten Mal über die Bühne ging, war zum ersten Mal von zum Teil heftigem Regen begleitet. Dass die Veranstaltung der Bezeichnung Party aber trotzdem mehr als gerecht wurde, war den knapp 1000 Fans geschuldet, die sich trotz der widrigen Umstände nicht davon abhalten ließen, den Rallye-Stars zuzujubeln. Und damit ein klares Zeichen setzten, dass Motorsport in der Steiermark gelebt wird, wie kaum anderswo in Österreich.



Immer wieder brandete der Applaus beim Zeremonienstart auf, bei dem Moderator Peter Bauregger mit Sohnemann Nico gewohnt fachkundig Regie führte. Den Anfang bildeten die Historischen EM-Starter rund um den vierfachen Champion Karl Wagner aus Österreich, gefolgt von den ORM-Teilnehmern um den vierfachen Weiz-Sieger Hermann Neubauer sowie abschließend die Opel-Electric-Rallye-Cup-Protagonisten mit deren prominentem Voraus-Piloten Manfred Stohl.



Heute ab 13.30 Uhr gibt es den offiziellen Start zur Rallye vor dem Gasthaus Strobl in Weiz. Beginnen werden die 29 Starter zur FIA European Historic Rally Championship, danach gehen 43 Teilnehmer an der ORM bzw. European Rally Trophy ins Rennen, bevor dann 13 Fahrzeuge des ADAC Opel Electronic Rally Cups den Abschluss bilden. Heute stehen fünf Sonderprüfungen auf dem Zeitplan, morgen folgen weitere acht Wertungsabschnitte.

Technische Daten der Rallye Weiz 2023 mit Zeitplan:

Gesamtlänge der Rallye: 493,56 Kilometer

davon am 1. Tag 197,39 Kilometer

davon am 2. Tag 296,17 Kilometer

Insgesamt werden 13 Sonderprüfungen gefahren mit 145,30 Kilometer

davon am 1. Tag fünf Prüfungen mit 48,10 Kilometer

davon am 2. Tag acht Prüfungen mit 97,20 Kilometer

Freitag, 14. Juli 2023

13.30 Uhr Start der Rallye (erster EHRC-Teilnehmer) beim Gasthaus Strobl Weiz

13.55 Uhr 1. Sonderprüfung Anger Sprint I 5,56 Kilometer

14.55 Uhr 2. Sonderprüfung Strallegg I 10,50 Kilometer

15.55 Uhr 3. Sonderprüfung Anger Sprint II 5,56 Kilometer

16.15 Uhr Regrouping In Weiz

17.15 Uhr Service Out

18.05 Uhr 4. Sonderprüfung Strallegg II 10,50 Kilometer

19.05 Uhr 5. Sonderprüfung RK Anger (2R+Ausfahrt) 15,98 Kilometer

19.35 Uhr Service In Weiz

Samstag. 15. Juli 2023

7.45 Uhr Service Out

8.10 Uhr 6. Sonderprüfung Thannhausen I 12,54 Kilometer

9.15 Uhr 7. Sonderprüfung Gollersattel I 12,84 Kilometer

10.45 Uhr 8. Sonderprüfung Thannhausen II 12,54 Kilometer

11.50 Uhr 9. Sonderprüfung Gollersattel II 12,84 Kilometer

12.35 Uhr Regrouping In Weiz

14.35 Uhr Service Out

14.50 Uhr 10. Sonderprüfung RK Naas I 10,76 Kilometer

15.30 Uhr 11. Sonderprüfung Koglhof I 12,46 Kilometer

16.20 Uhr Regrouping In Weiz

17.00 Uhr Service Out

17.15 Uhr 12. Sonderprüfung RK Naas II 10,76 Kilometer

17.55 Uhr 13. Sonderprüfung Koglhof II (Powerstage) 12,46 Kilometer

18.35 Uhr Holding Zone Weiz In

18.50 Uhr Finish Ramp Podium Gasthof Strobl Weiz, Ende der Rallye