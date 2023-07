Rallye Weiz 2023: Bericht Pröglhöf

Die sengende Hitze hat das OPEL TEAM Austria mit Nachwuchspiloten Luca Pröglhöf und seiner Copilotin Christina Ettel auch bei der Rallye Weiz nicht davon abgehalten, mit ihren 136 PS starken Corsa Rally Electric begeisternden Rallyesport zu bieten. An beiden Renntagen lagen die Temperaturen jenseits von 35 Grad und forderten Mensch und Maschine enorm.



Wie zuletzt bei der Rallye Vosges Grand-Est lieferte das Duo eine tadellose Rallye ab und platzierte sich in allen Wertungsprüfungen bis auf einer in den Top-3. Der Lohn war der zweite Podestplatz in Folge – und wieder erfuhr der Pilot erst im Ziel davon. „Unser Plan ist aufgegangen – und der hieß, keinen Plan zu haben“, grinste der Lokalmatador. „Die Konstanz passt jetzt. Seit mir Christina keine Zeiten mehr zeigt, mache ich mir auch keinen Kopf mehr. Ich bin einfach locker und genieße das Rallyefahren vor heimischem Publikum. Und was ich toll finde, ist, dass auch meine Kontrahenten unseren Weg akzeptieren und mir nicht verraten, wie es steht.“



Unter tausenden von Zuschauen an der Strecke, machten sich auch Sponsoren und Unterstützer von Luca selbst ein Bild und genossen eine geführte Tour zu einigen Wertungsprüfungen und den Servicepark, wo detailliert über den nachhaltigen Markenpokal aufgeklärt wurde. „Als Mobilitätsclub haben wir die Bedeutung der Elektromobilität früh erkannt. Wir unterstützen beim Umstieg auf Elektromobilität. Die Begeisterung für technische Innovationen wird im "E-Sport" gut sichtbar. Wir freuen uns somit sehr über die Kooperation mit dem Nachwuchspiloten Luca Pröglhöf, der hier in Weiz gezeigt hat, dass auch der vollelektrische Rallyesport begeistern kann und vor allem funktioniert.“, so Marcella Kral, ÖAMTC New Business, Expertin für E-Mobilität.



Die Teams des ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” legen nun eine kurze Sommerpause ein. Die zweite Saisonhälfte des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals weltweit startet am 18./19. August im Rahmen der ADAC Saarland-Pfalz Rallye rund um St. Wendel. Für Pröglhöf/Ettel geht es zwischenzeitlich aber noch zur Perger Mühlstein Rallye (12.08.), bei dem sie für das RayBat Racing Team an den Start gehen.