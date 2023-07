Rallye Weiz 2023: Vorschau Baumschlager

Mit der Rallye Weiz biegt die österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft am kommenden Wochenende in die Zielgerade ein. Der Lauf in der Oststeiermark ist bereits der vorletzte in diesem Jahr und für Škoda Pilot Raimund Baumschlager die nächste Gelegenheit den ersten Top 3 Platz der Saison zu holen.



Dieser schien dem Routinier aus Oberösterreich schon vor sechs Wochen bei der Rallye W4 kaum mehr zu nehmen, bis ein Fehler bei einer Wasserdurchfahrt den Ausfall bedeu-tete und den Traum platzen ließ. „Das große Ziel ist es, den verpassten Stockerlplatz jetzt nachzuholen. Leicht wird dieses Unterfangen aber sicher nicht“, spielt Baumschlager nicht nur auf die starke Konkurrenz, sondern auch auf eine nicht ganz optimale Vorberei-tung an. Auf Grund eines Defekts am Motor des Fabia RS Rally 2 mussten die geplanten Testfahrten gestrichen werden.



Das zweite Ziel, welches sich der 63jährige gesteckt hat, ist die 13 Sonderprüfungen möglichst materialschonend zu absolvieren. Der Fabia RS Rally 2 ist permanent für BRR-Kunden im Einsatz und Ersatzteile sind nach wie vor knapp. „Ich hoffe der Spagat zwischen möglichst schnell fahren und dabei nichts kaputt zu machen gelingt“, so Baum-schlager vor der Abreise in die Steiermark.



In der ORM liegt Baumschlager, der bei der Rallye Weiz wieder mit Beifahrer Pirmin Winklhofer an den Start gehen wird, auf dem dritten Platz.