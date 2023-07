Rallye Weiz 2023: Vorschau Neubauer

Einige sehr gute Freunde sind in Weiz zu Hause, einige seiner schönsten Siege hat er hier gefeiert – und in diesem Jahr startet er – dank „Last Exit Motorsport“ Nennung – sogar unter „Weizer Flagge“ bei seiner absoluten Lieblingsrallye. Dementsprechend ist es keine Überraschung, dass die Rallye Weiz fu?r Hermann Neubauer so etwas wie seine „Heimrallye“ ist, auch wenn diese vom heimatlichen Salzburger Lungau zumindest geografisch relativ weit entfernt ist.



Dieses Jahr markiert die Rallye Weiz jedenfalls den vorletzten Lauf der Saison, was beim gegenwärtigen Stand der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft bedeutet, dass unter gewissen Umständen sogar eine Meisterschafts-Entscheidung, wahrscheinlicher aber immerhin eine gewisse Vorentscheidung fallen du?rfte. Fu?r diese Herausforderung sehen sich Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer sowie das Team von Kresta Racing bestens geru?stet, der Skoda Fabia Rally2 Evo ist perfekt vorbereitet, die gesamte Mannschaft voll motiviert.



„Die Rallye Weiz ist meine absolute Lieblingsrallye, das ist wie mein zweites Zuhause, hier gibt’s die schönsten Sonderpru?fungen und die besten Fans“, bringt Hermann Neubauer seine Vorfreude auf den Punkt. Der Salzburger liegt in der Meisterschaftstabelle aktuell in Fu?hrung und hat mit seinen letzten Erfolgen viel Selbstvertrauen getankt: „Ich liege vorne, den Druck hat jetzt der Mitbewerb. Allerdings werde ich bei meinem persönlichen Saison-Highlight natu?rlich von Beginn an Vollgas geben. Dass ich mit den anspruchsvollen Sonderpru?fungen gut zu Recht komme, habe ich mit meinen vier bisherigen Gesamtsiegen, dem letzten davon im Vorjahr, ja bereits gezeigt. Ich freue mich jedenfalls sehr auf die Rallye und hoffe auf ein sportliches, hochklassiges Duell!“