Rallye Weiz 2023: das Wetter

Der vorletzte Rallye-Staatsmeisterschaftslauf am 14. bis 15. Juli in Weiz wird laut Wetterprognose von hohen Temperaturen begleitet. Die traditionelle große Opening Party gibt es schon heute um 19 Uhr direkt in der Stadt

Der vorletzte Rallye-Staatsmeisterschaftslauf am 14. bis 15. Juli in Weiz wird laut Wetterprognose von hohen Temperaturen begleitet. Die traditionelle große Opening Party gibt es schon heute um 19 Uhr direkt in der Stadt

Noch einen Tag bis zur 14. Auflage der Rallye Weiz. Die oststeirische Bezirkshauptstadt ist bereit und wartet auf ein großes Motorsportfest, bei dem es zu vorletzten Mal in dieser Saison um Staatsmeisterschaftspunkte ebenso geht wie um richtungsweisende Ergebnisse im Österreichischen Rallye-Cup, in der FIA European Historic Rally Championship oder im ADAC Opel Electronic Rallye Cup.



Verschiedene Renn-Kategorien zwar, aber eine einheitliche Belastung wartet auf deren Protagonisten – die Hitze. Prognostiziert sind für die beiden Renntage am morgigen Freitag und Samstag nach einer kurzzeitigen heutigen Verschnaufpause nämlich wieder Temperaturen über der 30-Grad-Marke. Kühlende Unterwäsche ist für die Teams also ebenso gefragt wie ausgeprägte Fitness.



Cool in jeder Beziehung wird jedoch die große Opening Rallye-Party heute Abend in der Europa-Allee. Auf die Fans warten ab 19 Uhr alle Teilnehmer mit ihren Autos, die hautnah bewundert oder für Selfies, Autogramme etc. kontaktiert werden können. Fetzige Musik, Essen, Trinken und ein tolles Rahmenprogramm mit Zeremonienstart werden geboten. Zudem besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, sich auch modisch mit der Rallye Weiz zu identifizieren. T-Shirts (30 Euro), Kappen (25 Euro) oder einfach ein schicker Poster können direkt vor Ort erstanden werden.