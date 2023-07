Rallye Weiz: Bericht Baumschlager

Sowohl der Rekordstaatsmeister aus Oberösterreich als auch sein Beifahrer Pirmin Winklhofer kamen ohne Verletzungen davon. Der Škoda Fabia RS Rally 2 landete je-doch auf dem Dach und wurde erheblich beschädigt. Der vorletzte Lauf zur ORM 2023 war damit vorzeitig beendet. Zum Zeitpunkt des Ausfalls lag Raimund Baumschlager auf dem dritten Zwischenrang und damit auf Kurs zum angestrebten Top 3 Platz.



„Wir sind in einer Linkskurve leicht quer gekommen, das Heck ist kurz ausgebrochen und wir haben rechts hinten angeschlagen“, schildert Baumschlager den Unfallhergang. „Wir waren weder zu schnell noch habe ich zu viel riskiert. Es war eine Situation, wie sie oft passiert. Unser Pech war, dass wir exakt einen riesigen Stein getroffen haben. Der hat uns ausgehebelt und aufs Dach geschmissen“. Die letzten Meter der Rallye Weiz absol-vierte Baumschlager daher auf dem Dach seines Škodas über den Asphalt schlitternd. Schlussendlich blieb der Fabia wenige Zentimeter vor einem Abhang liegen. „Am Ende haben wir daher noch Glück im Unglück gehabt, aber nach dem zweiten Ausfall in Folge überwiegt freilich der Ärger“, erzählt der Oberösterreicher und macht sich auch über sei-ne Herangehensweise Gedanken: „Wenn man permanent im Hinterkopf hat, dass man bloß nichts kaputt machen soll und ja nicht zu viel riskieren darf, kommt am Ende offen-bar genau das Gegenteil heraus“.



Die ORM wird am 16. und 17. September mit der Bucklige Welt Rallye abgeschlossen.