Rallye Weiz: Bericht Zellhofer

Es will einfach heuer nicht klappen. Christoph Zellhofer und sein Co-Pilot Andre Kachel waren an diesem Wochenende beim Rallye Staatsmeisterschaftslauf in Weiz im Einsatz. Nachdem man schon bei der W4-Rallye mit dem SUZUKI SWIFT ZMX Prototyp wegen eines Differentialschadens im Kampf um den dritten Platz in der Gesamtwertung zur vorzeitigen Aufgabe gezwungen war, musste man diesmal bei der Rallye Weiz, den Wagen wegen eines Elektrikproblems vorzeitig abstellen.



Dazu Christoph Zellhofer:“ Wir hatten am 1. Tag, wo fünf Sonderprüfungen gefahren wurden, überhaupt keine Probleme und konnten uns im österreichischen Rallye Cup an die zweite Stelle nach vorarbeiten, in der Prototypenklasse haben wir die Führung übernommen. In der Gesamtwertung führte das zu einem Top Ten Platz, damit konnten wir absolut zufrieden sein. Beim Start in den 2. Tag bemerkten wir beim Verlassen der Servicezone, dass der Wagen nur mehr auf drei Zylindern lief. Nachdem wir alles kontrolliert hatten, was uns eben möglich war, mussten wir aber gleich in die Sonderprüfung Sechs starten. Dort war natürlich der Leistungsverlust durch den Wegfall eines Zylinders extrem spürbar. Wir sind dann noch die SP 7 mit den gleichen Problemen gefahren und mussten uns dann in der Servicezone schweren Herzens entschließen, die Rallye vorzeitig zu beenden um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns gerade bei dieser Rallye immer wohl füllen. Die Organisatoren machen sehr viel um den Rallyesport in der Öffentlichkeit weiter attraktiv zu halten.“



Zum Zeitpunkt der Aufgabe war Christoph Zellhofer Führender in der Prototypenklasse, Zweiter im österreichischen Rallyepokal und Neunter in der Gesamtwertung der zu ORM zählenden Rallye Weiz.



Der nächste und letzte Saisonlauf in der österreichischen Meisterschaft, ist die OBM Bucklige Welt Rallye findet vom 15. bis 17. September 2023 in Niederösterreich statt.