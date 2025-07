Rallye Weiz: Die Gemeinden

Im heimischen Rallyesport wurden heuer bereits vier Meisterschaftsläufe (Jänner, Rebenland, Lavanttal und Murtal) erfolgreich absolviert. Der fünfte Saisonlauf geht nächste Woche am 18./19. Juli 2025 mit der Rallye Weiz über die Bühne. Diese Veranstaltung zählt nicht nur zur heimischen TEC7 Rallye Staatsmeisterschaft und zur Austrian Rallye Challenge, sondern auch wieder zur prestigeträchtigen FIA Historic Rally European Championship (EHRC 2025).



Ganz wichtige Partner bei der Durchführung einer solchen Großveranstaltung sind die Gemeinden, die dabei von der Streckenführung betroffen sind. Diesmal sind es sieben Gemeinden aus dem Rallyegebiet. Viele Bewohner dieser Gemeinden sind auch in den Ablauf der Rallye Weiz eingebunden. Sei es bei den Feuerwehren, im Rettungsdienst, aber auch - was besonders wichtig ist - als ortkundige Sicherheitskräfte, die in den zwei Rallyetagen in der Region mit den verschiedensten Aufgaben unterwegs sind.



Diese daraus in den bisherigen Jahren entstandene Symbiose hat der Region den Eindruck vermittelt, dass die Teilnehmer und Teams in ihrer Verweildauer gern gesehene Gäste sind und andererseits haben die Aktiven mit ihren Teams sich immer wieder in den letzten Jahren darüber geäußert sich bei der Rallye Weiz besonders wohlzufühlen und auch das Gefühl haben, jederzeit willkommen zu sein.



Sehr wichtig sind auch die vielen Fans, die jedes Jahr zur Rallye Weiz kommen. Hier sind die örtlichen Beherbergungs- und Gastwirtschaftsbetriebe auch mögliche Nutznießer.



Folgende Gemeinden mit ihren verantwortlichen Bürgermeistern/innen sind bei der 16. Auflage der Rallye Weiz vertreten:



Gemeinde Birkfeld - Bürgermeister Oliver Felber

Gemeinde Gutenberg - Bürgermeister Ing. Vinzenz Mautner

Gemeinde Mortantsch - Bürgermeister Peter Schlagbauer

Gemeinde Naas - Bürgermeister Bernhard Ederer

GemeindeThannhausen - Bürgermeister Johannes Hiebler-Texer

Marktgemeinde Anger - Bürgermeister DI Hannes Grabner

Stadtgemeinde Weiz - Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer



Ihnen gebührt für ihren Einsatz der besondere Dank der gesamten Rallyefamilie.