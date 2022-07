Rallye Weiz: Die Opening Party

Die Rallye Weiz feiert heuer ihren 13-jährigen Bestand. Genauso lang darf sie sich auch schon als Vorzeigemodell in der österreichischen Staatsmeisterschaft sehen. In der jährlichen Entscheidungsfindung für den Titel beliebteste heimische Rallye ist das jugendlich-dynamische Motorsport-Highlight in der Oststeiermark bereits Seriensieger. In dieser Woche gibt es eine weitere Kostprobe der Kreativität des RC Steiermark bzw. des Organisationskomitees Mario Klammer, Peter Eibisberger und Daniel Zieser, welches unweigerlich für den guten Ruf mitverantwortlich ist. Während nämlich an den Renntagen am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, die Fans zur Rallye strömen, kommt die Rallye schon einen Tag vor dem Start hautnah zu den Fans.



Übermorgen, Donnerstag, dem 14. Juli, präsentieren sich die Protagonisten mit ihren Boliden eingepackt in ein zünftiges Rahmenprogramm mitten in Weiz dem Publikum. Ab 19 Uhr steppt in der Bezirkshauptstadt sprichwörtlich wieder der Bär. Die gesamte Europa-Allee ist für den normalen Verkehr gesperrt. Die ca. 80 Rallyeautos werden dort in zwei bis drei Reihen aufgestellt und präsentiert. Die modernsten Rallye-Raketen mischen sich mit den legendären historischen Autos der FIA European Historic Rally Championship und Elektro-Fahrzeugen des ADAC Opel-e Rally Cups. Außerdem gibt es auch ein von den Schülern der HTL Weiz entwickelte E-Kart zu bestaunen. Das „E2mily“ erreicht eine Geschwindigkeit von 100 km/h und soll 2023 in verschiedenen Bewerben zum Einsatz kommen.



Nebenher ist für Speis und Trank gesorgt, liefert ein Live-DJ fetzige Musik und garantieren hübsche Grid-Girls den attraktiven Aufputz. Stichwort schöne Menschen: Die Rallye-Stimme schlechthin gibt es diesmal in doppelter Ausführung. Der Steirer Peter Bauregger führt mit seinem Sohn Nico durchs Programm, und das Duo wird den Stars die letzten Gedanken vor dem Start entlocken, bevor diese mit ihren Boliden über die Rampe des Zeremonienstarts rollen. Vorher werden die Toppiloten den Fans selbstverständlich auch für Autogramme, Selfies etc. zur Verfügung stehen.



Der eigentliche Start der 13. Rallye Weiz erfolgt dann am Freitag, dem 15. Juli, um 13.45 Uhr vor dem Gasthaus Strobl, Dr.-Karl-Widdmann-Straße 100, 8160 Weiz. Es beginnt mit den Teilnehmern an der EHCR, dann folgt das ORM-Feld vor dem Opel-e Rally Cup.



Das Zielrampe ist, sofern der Zeitplan hält, am Samstag, 16. Juli, um 19.40 Uhr wieder vor dem Gasthaus Strobl.